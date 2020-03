Ildefonso Sanz: "Las formas que ha habido hasta ahora son para desterrar"

Ildefonso Sanz liderará la agrupación comarcal del PSOE en esta nueva etapa hasta la próxima asamblea ordinaria tras el estallido de esta última crisis. Como todo apuntaba, el anterior secretario de organización se convierte en el nuevo secretario general de la nueva ejecutiva, en la que están otros cuatro de los siete concejales del grupo socialista arandino y alcaldes o alcaldesas de otros seis municipios. Como también se preveía, fue la única candidatura presentada en la asamblea extraordinaria celebrada este viernes en el salón de actos de los sindicatos con la participación de 51 afiliados, de los 93 que están censados en este momento y de los que 48 votaron a favor y 3 se abstuvieron.

Sanz, al tomar el testigo de Mar Alcalde, asegura que intentará pasar página tras esta última etapa marcada por enfrentamientos internos, por los que pidió disculpas a los afiliados en la asamblea celebrada para su elección. En este sentido, aseguraba que intentará marcar una diferencia en la forma de trabajar de su predecesora y de desterrar los errores cometidos. “Nos quedan 2 años para trabajar por los ciudadanos, estaremos a su disposición y esperemos que esté sea el último capítulo de estas disputas internas; por lo menos podemos asegurar que la forma de trabajar va a ser distinta, haremos un trabajo en grupo, un trabajo entre compañeros que somos, incluso en algunos casos hasta amigos, y creemos que las formas que habido hasta ahora son para desterrar y eso por eso hemos presentado esta propuesta”, afirmaba Sanz poco antes de la votación.

El nuevo secretario general reconocía que en este último cuarto de siglo ha habido más etapas de luchas internas, que de concordia y tranquilidad y no es la primera vez que alguien quiera entrar en disputa por las riendas del partido. Lo que sí criticaba son algunas formas utilizadas por Mar Alcalde, como el hecho de hacer pública una carta enviada a Pedro Sánchez pidiendo su intervención en este conflicto interno y también el haber rebotado a las redes sociales su malestar. “Entrar en las peleas internas en las redes sociales nunca me ha gustado y nosotros no hemos contestado en esas redes sociales”, observaba.

Sanz también censuraba las referencias negativas de Mar Alcalde al “aparato” del partido, para referirse a las maniobras que le han obligado desprenderse del cargo de secretaria general poco después del ecuador de la etapa para la que había sido elegida. “No hay aparato que valga, al final aquí aparato se llama al que trabaja, al que está todos los días aparato quién es el compañero que cierran los hombres aparato quién es el compañero que está en las mesas electorales tradición es aparato porque es del partido y trabaja no a nosotros nos aparato aparato es un término despectivo que se inventan los perdedores”

Una vez normalizada la situación del partido en lo que se refiere a su dirección orgánica, lo más urgente a resolver es hacer lo mismo en el grupo municipal. Sin más tardar, este lunes tendrá lugar una reunión en la que no se descarta ninguna medida. Allí podría hablarse también de la situación de Mar Alcalde como diputada provincial, pero en cualquier caso, Sanz recuerda que la continuidad de estos cargos depende en última instancia de ella misma.

El nuevo secretario general explicó al comienzo de la asamblea que la candidatura estaba diseñada con criterios de paridad, con 9 mujeres y 8 hombres, y teniendo muy en cuenta al resto de la comarca, de tal manera que hay un total de tres alcaldes, de La Sequera de Haza, Milagros y La Cueva de Roa, y tres alcaldesas, de Fuentespina, Quintanamanvirgo y Anguix. A Ildefonso Sanz le acompañan: Amparo Simón, Ángel Rocha, Laura Jorge y Ana Lozano, además de Leonisa Ull como presidenta y Secretaria de la Mujer e Igualdad, Roberto Arroyo, Pedro Miguel Gil y Julián Rasero, junto con ocho vocales: Elena Miguel, Ignacio Arranz, Encarna Domínguez, Santiago Díez Para, Lara Blaya, Antonio Cano, María José Mato y María Teresa Arquero.