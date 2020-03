Estudiantes y feministas protestan en Oviedo en vísperas del 8M

La protesta estudiantil contó con una menor participación que en años anteriores; a ello no fueron ajenos los intensos aguaceros pero no por ello el tono reivindicativo fue menor. A las demandas de los colectivos feministas suman su rechazo al retorno del modelo de enseñanza del franquismo. Sandra Abascal, del sindicato Libres y Combativas aseguró en la concentración previa a la manifestación celebrada en Oviedo que no van a permitir que se retroceda en nada; “creemos que el pin parental está tratando de meter la educación franquista que va en contra de los derechos de las personas, de las mujeres, del colectivo LGTB y no vamos a consentir que lo implanten en más Institutos” manifestó la representante del sindicato estudiantil. Los estudiantes, unos dos centenares, se concentraron al mediodía en la Plaza de la Escandalera y se manifestaron después hasta la Plaza de España.

Una hora antes, una veintena de mujeres, vinculadas al movimiento del 8M acudieron al palacio arzobispal con intención de apostatar de la fe católica. Iban pertrechadas con toda la documentación necesaria pero nadie les abrió las puertas. Se les comunicó telefónicamente que excepcionalmente la sede episcopal estaba cerrada. Una de las participantes en la protesta, Vanessa Aparicio aseguró, tras identificarse como creyente, que no cree en la Iglesia Católica: “Una iglesia que salen arzobispos suyos diciendo que es peor abortar que abusar de un niño, que hay niñas menores de edad que van provocando, que lo van pidiendo; una organización que criminaliza absolutamente a la mujer, no me representa”, dijo a las puertas del palacio arzobispal. Las mujeres permanecieron una media hora ante el palacio slóganes de protesta como “ Vamos a quemar la conferencia episcopal por machista y patriarcal”.