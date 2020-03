Cruz Roja atendió en 2019 a más de 55.000 personas en Castellón

Cruz Roja Castellón ha presentado hoy su Balance Anual en el que se recogen las cifras y datos más relevantes de los programas y proyectos que la organización humanitaria ha llevado a cabo durante 2019. El acto ha contado con la presidenta de Cruz Roja Castellón, Omayra Serrano y del coordinador provincial, Óscar Meseguer.

La primera parte de la presentación ha hecho referencia al know how de la organización “que no se queda en una mera asistencialidad puntual, desde Cruz Roja damos respuestas integrales desde una perspectiva de desarrollo humano y comunitario, reforzando las capacidades de las personas atendidas y ofreciéndoles herramientas para que puedan salir de la situación de dificultad en la que se encuentran” ha declarado Serrano.

Los datos indican que el año 2019 se ha cerrado con un total de 17.059 socios y socias (362 empresas y 16.697 personas) y 5.987 personas voluntarios y voluntarias. La presidenta provincial de Cruz Roja ha querido destacar el importante papel de la solidaridad de la sociedad “es una satisfacción ver el trabajo realizado y un orgullo por el compromiso humanitario del voluntariados y socios y socias”.

En 2019 la organización humanitaria ha atendido en la provincia un total de 57.430 personas y ha llegado a sensibilizar a 104.904 personas.

Líderes en atención a mujeres en situación de dificultad

Las mujeres han ocupado un lugar muy destacado en la presentación, ya que las cifras de 2019 muestran, un año más, la feminización de la pobreza. De un total de 3.579 personas en situación de vulnerabilidad atendidas en 2019 por Cruz Roja, un 75% fueron mujeres.

Asimismo, la organización humanitaria sigue haciendo grande su proyecto “Juntes”, que cuenta actualmente con 41 mujeres voluntarias resilientes que acompañan en el proceso de empoderamiento a un total de 151 mujeres víctimas de violencia de género en la provincia.

Oportunidades que cambian vidas

Otro de los puntos más destacados ha sido el Plan de Empleo de Cruz Roja, que apoya a las personas que lo tienen más difícil para participar en el mercado laboral “las actuaciones están dirigidas a mejorar la empleabilidad y el acceso al empleo de quienes tienen más dificultades y mayores brechas, desde la orientación en la búsqueda de trabajo hasta la propia inserción laboral, pasando por acciones formativas y prácticas profesionales” ha detallado Omayra Serrano.

Las cifras que se desprenden de las atenciones en el Plan de Empleo vuelven a poner el acento en las mujeres, el 67% de las personas atendidas han sido mujeres, el 30% personas inmigrantes, el 23% personas jóvenes, el 22% mujeres en dificultad social, el 16% mayores de 45 años y el 11% parados y paradas de larga duración. Del 50% de las personas jóvenes que han participado en dicho plan, el 81,5% han conseguido formarse y obtener un trabajo.

Contamos con las personas mayores

Se han consolidado los proyectos de envejecimiento activo en los diferentes municipios de la provincia, con actividades de ocio, talleres de nuevas tecnologías, memoria y alimentación saludable, entre otros.

Dentro del proyecto que Cruz Roja lleva a cabo para paliar la soledad de las personas mayores que viven solas, el voluntariado, formado por 31 personas en este proyecto, ha llevado a cabo más de 1.000 acompañamientos.