El Granadilla Tenerife Egatesa venció la pasada jornada al Valencia (2-0). Con esta victoria las tinerfeñas se alejan de la zona baja de la tabla y se colocan en novena posición en la liga Iberdrola a falta de ocho jornadas para que finalice el campeonato. Uno de los principales artífices de la mejoría de las blanquiazules es Francis Díaz. Quien en micrófonos de Radio Club Tenerife ha repasado la actualidad de las isleñas.

En las primeras semanas en el banquillo, el técnico ha asegurado estar muy ilusionado y con “las ganas de recuperar la esencia del equipo”. El mismo admite que es una gran oportunidad y está responsabilizado porque “no todos los días sale un entrenador de Tercera al futbol profesional”. Es consciente de que representa a un grupo de entrenadores que han luchado por llegar a donde están.

En referencia a la permanencia, Francis Díaz afirma que aún no ha terminado la campaña y quedan adversarios complicados, aunque confía en alcanzarla próximamente. “Todavía no hemos cerrado la permanencia, pero estamos cerca de conseguirla”, señala. Su sensación es que las jugadoras lo están entendiendo y el conjunto ha experimentado un cambio. Al ser cuestionado por reciente eliminación copera contra el Athletic de Bilbao. Díaz cuenta que a pesar de la derrota compitieron y en momentos fueron incluso superiores. El técnico reconoce que desconocía las buenas infraestructuras y la metodología que disfrutan en Lezama. “Planteamos el encuentro para no sufrir y competimos de una manera excepcional”, señala. Sin embargo acabó con una sensación de cabreo por las decisiones arbitrales. Díaz está muy contento con sus futbolistas porque en el fútbol hay muchos factores que intervienen, pero todos los controlables lo están manejando.

El actual entrenador espera continuar dirigiendo a las blanquiazules la próxima campaña. Aunque sabe que depende de los resultado. “A día de hoy la conexión con la junta directiva, los trabajadores y las jugadoras es muy buena”, explica. El preparador apunta que cuando el presidente Sergio Batista se puso en contacto para contratarle en muy poco tiempo llegaron a un acuerdo. Por lo que su predisposición a seguir es la misma. Con respecto a las declaraciones de Julio Luis Pérez realizadas esta semana en Radio Club Tenerife sobre la precariedad de las instalaciones del conjunto sureño. Díaz cree que “las condiciones no son las mejores para un equipo profesional”. Además, solicita unas infraestructuras mejores para tener más tiempo. “Al final, el equipo está en la elite del fútbol femenino y representa a Canarias”, concluye.