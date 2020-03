Carmen León: "Para mí el trabajo por la igualdad es un trabajo colectivo"

Carmen León Fernández ha dedicado su vida al activismo social y a la igualdad. Desde su catolicismo de base, sus inquietudes y su barrio: Cañero.

En su barrio se encontró con una parroquia comprometida con la realidad y la transformación social. Entró en el colectivo de mujeres de Acción Católica que le hizo entrar en contacto con los centros de información a la mujer y ahí comenzó su trabajo por la igualdad, a mediados de los años setenta. "Entonces nada sabía de feminismo. Aprendí de muchas mujeres. Yo veía injusticia porque las mujeres sufrían porque no se le reconocía su trabajo, porque tenían que pedir permiso a sus maridos, porque muchas de ellas sufrían violencia de género. Fue un proceso muy natural".

Tras el asesinato de Ana Orantes (1997), se conformó la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, fruto del contacto previo de los colectivos de mujeres. Carmen fue durante una década portavoz de este colectivo que consiguió la formación de la Policía Local y su coordinación, de forma pionera, con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También que Córdoba fuera la primera ciudad con plenos extraordinarios contra la violencia de género en el Ayuntamiento de Córdoba y en la Diputación.

Carmen León, junto al resto de compañeras de la plataforma, sufrió los prejuicios machistas de la época "cuando asesinaban a alguna mujer y sacábamos las pancartas y nos concentrábamos nos señalaban diciendo: "ahí están las mujeres a las que maltratan los maridos". Algunas no querían venir para no sentirse señaladas. Ha sido un camino difícil. La igualdad y la violencia de género está ya en las agendas de las instituciones y ha sido fruto de un camino largo y en algunos aspectos hemos avanzado muchísimo... Lo que no podemos olvidar es que hay que mantenerlo".

Carmen, junto con sus compañeras, ha estado junto a las familias de las víctimas asesinadas en nuestra provincia. Personalmente sigue manteniendo relación con Ruth Ortiz, madre de Ruth y Jose, asesinados por su padre José Bretón en 2011. Y se sintió especialmente cercana a Obdulia, la abuela de los pequeños. "El contacto con las familias y su dolor es algo que te marca. Cuando tú palpas el sufrimiento de las personas es como si las tripas se te revuelven y te da más fuerza para seguir la lucha".

Han sido décadas de trabajo, de carretera y viajes por toda la provincia. Hoy por hoy, Carmen León sigue su labor desde su activismo católico, vecinal y en la Plataforma. "He aportado mi granito de arena, mi disponibilidad...Pero he recibido muchísimo. Esta trayectoria vital me ha hecho más feminista y mejor persona. Y sentirme llena de cariño y amistad".