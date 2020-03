Se niega a entregar a su hija, posible víctima de abusos por parte de su padre, tras archivarse la denuncia

El juzgado de violencia de género se ocupará el próximo jueves de la vista por la suspensión de visitas de un vecino de A Coruña en relación con su hija, una chica de 16 años con déficit intelectual de un 37 por ciento, posible víctima de abusos sexuales según un informe del Centro de Información de la Mujer.

La denuncia fue archivada provisionalmente

El Juzgado de instrucción número 3 de A Coruña realizó un archivo provisional de la denuncia de abusos interpuesta por su exmujer y madre de la joven, Lorena Camba, lo que podría llevar a que se reanudara el régimen de visitas del progenitor. Un abogado de oficio va a recurrir la suspensión provisional. La madre considera que se está produciendo una indefensión de su hija. En declaraciones a Radio Coruña ha señalado que no piensa entregarla si el juzgado considera que debe reanudarse el contacto con su padre: "Me mande el juez y me mande quien quiera, no voy a entregar a mi hija, jamás"

La suspensión de visitas se produjo en el momento en que la madre presentó la denuncia por abusos sexuales tras un informe de la psicóloga del Centro de Información de la Mujer.

¿Qué dice el informe?

En el informe, remitido al Juzgado de instrucción número 3, la psicóloga señala que la chica le explicó que dormía con su padre cuando se producían las visitas señaladas por ley y le realizaba tocamientos en sus partes íntimas. Explica la psicóloga del CIM que la joven tiene miedo de lo que pueda hacer su padre si habla. El Juzgado solicitó un informe del Imelga, Instituto de Medicina Legal de Galicia, sobre el caso. El Imelga explica en su estudio que el retraso madurativo de la chica dificulta el diagnóstico aunque el abuso alegado "puso ser posible". La jueza finalmente decidió el archivo de la denuncia lo que abre la posibilidad de que se reanude el contacto con su padre.

Condenado por violencia machista en dos ocasiones

El progenitor de la chica ha sido condenado por violencia machista en dos ocasiones, en 2008 y en 2016. Entre una y otra sentencia hubo incluso una reconciliación de la pareja. En estos momentos tiene vigente una orden de alejamiento de su mujer y otro hijo de ambos. El Juzgado de violencia contra la mujer ha abierto un proceso por otra denuncia contra él por parte de Lorena pendiente de apertura de juicio oral. En su informe el fiscal le acusa de controlar de forma permanente la vida de la mujer y la de sus hijos, de seguirla y vigilarla a distancia.

Agresión a su hijo y retirada de custodia

En 2018 los tribunales le retiraron a él la custodia de su hijo, entonces de 13 años de edad, por agredirle de forma violencia tras una discusión. Se le prohibe acercarse a él a doscientos metros y se mantuvieron las visitas con Lucía, su hija, en el Punto de encuentro familiar.