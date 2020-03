Ser mujer en la música y en el mundo empresarial

Se acerca el 8M y en Hoy por Hoy A Coruña hemos querido acercarnos a perfiles de dos mujeres para que nos cuenten qué supone ser mujer en su ámbito profesional. Hablamos con la cantante, compositora y actriz Alba Messa y con la abogada, ejecutiva y empresaria María Montalvo, conselleira del grupo Freire y que es además cónsul honoraria de Brasil en España.

Montalvo señala que se está en un momento bastante positivo y que hay que aprovecharlo, por responsabilidad con las generaciones venideras: "También por lo que han hecho nuestras madres o nuestras abuelas, y más en una sociedad matriarcal como la gallega. Toca abrir puertas y demostrar que hay ciertas cosas que, aunque son difíciles, sí que se puede conseguir lo que una se propone".

María Montalvo señala que el entorno familiar y de la comunidad es fundamental, ella es madre de 4 hijos: "Yo me he apoyado mucho en la red de madres de colegio a la hora de poder compaginar el trabajo y la crianza".

"Las mujeres tenemos muchísimo que aportar, el talento no tiene género, te dediques a lo que te dediques". María Montalvo señala que hay que actuar: "No podemos esperar sentadas a por un cambio si nosotras no hemos intervenido".

La mujer en la industria musical

Ser mujer importa en el mundo de la música, señala Alba Messa, que trabaja habitualmente con hombres: "Cada vez que voy a una reunión a la discográfica, lo que hay son hombres por todos lados, faltan las posiciones ocupadas por las mujeres". No solo en las reuniones se encuentra con esta omnipresencia masculina también en otros ámbitos como en el estudio de grabación: "Jamás me he encontrado con una productora o con una ingeniera de sonido y me consta que las hay".

Messa habla en esta entrevista de la cosificación de la mujer en la música y del doble rasero de exigencia: "Por ser mujer no se me estaba tomando en serio en algunas ocasiones. Como si tuviese que demostrar talentos o valías que a ellos no les cuestionan". También se refiere a algunos episodios en los que ha recibido un trato condescendiente, distinto al de sus compañeros.

La cantante lucense, señala que en las pruebas de sonido le suelen preguntar a los hombres antes que a ella: "A veces cuando iba yo sola a un acústico con mi novio acompañándome para ayudarme a cargar los bultos le preguntaban las cuestiones técnicas siempre a él, van con esa idea de que las chicas de cables no tenemos ni puñetera idea".

Messa celebra que los hombres parece que están tomando consciencia de la situación y que comienzan a cuestionarse alguna de sus acciones.

Alba Messa presenta su primer LP 'Con todas las consecuencias', ha interpretado en los estudios de Radio Coruña el tema 'Será será'.