Programados 7 espectáculos pirotécnicos y 4 verbenas para las fallas de Gandia

Las Fallas de Gandia han programado para este año un total de 4 verbenas, que se desarrollarán a partir de la medianoche del 15 al 18 de marzo, en el Parc Ausiàs March. Verbenas que estarán protagonizadas por Sansaru on Tour y DJ oficial José Ripoll, el día 15 de marzo; Orquesta Titanic y DJ Adrián Faus, la noche del 16; Festival Follow Me, la jornada del 17; y el broche de oro lo pondrá la noche del 18 de marzo la discomóvil a cargo de Barraca on Tour.

Por lo que se refiere a los espectáculos pirotécnicos, como les avanzamos esta misma semana, pasan a ser un total de 6 mascletaes y la Nit del Foc, esta última lanzada por Vulcano, a las 00:00h de la noche del martes 17, desde el Parc Ausiàs March.

En concreto, las mascletaes de las 14:00 horas delante de la estación de RENFE correrán a cargo de las siguientes pirotecnias: Hermanos Caballer, el 14 de marzo; Mediterráneo, el 16; Vulcano, el 17; y Zaragozana, que lanzará la mascletà tanto del 18 como del 19 de marzo. La pirotecnia Borredà participará en la mascletà del Grau, a las 14 horas del domingo 15, desde el Passeig Rosa dels Vents.

Desde el Ayuntamiento de Gandia han facilitado esta programación:

Revetles nocturnes:

- El diumenge 15 de març: Sansaru on Tour, Dj Oficial José Ripoll i Show Sansaru.

- El dilluns 16 de març: Orquestra Titànic i Dj Adrián Faus.

- El dimarts 17 de març: Festival Follow Me. (S’iniciarà immediatament després de la Nit del Foc.

- El dimecres 18 de març: Macro discomòbil Barraca on Tour.

Espectacles pirotècnics:

- El dissabte 14 de març, a les 14 h, davant de l’estació de Renfe: Mascletà a càrrec de Pirotècnia Hermanos Caballer.

- El diumenge 15 de març, a les 14 h, des del passeig Rosa dels Vents: Mascletà a càrrec de Pirotècnia Hermanos Borredà.

- El dilluns 16 de març, a les 14 h, davant de Renfe: Mascletà a càrrec de Pirotècnia del Mediterráneo.

- El dimarts 17 de març, a les 14 h, davant de Renfe: Mascletà a càrrec de Pirotècnia Vulcano.

- El dimarts 17 de març, a les 00 h, des del parc Ausiàs March: Nit del Foc a càrrec Pirotècnia Vulcano, de les més conegudes de tot l’Estat.

- El dimecres 18 de març, a les 14 h, davant de Renfe: Mascletà a càrrec de Pirotècnia Zaragozana.

- El dijous 19 de març, a les 14 h, davant de Renfe: Mascletà a càrrec de Pirotècnia Zaragozana.