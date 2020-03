Las trabajadoras del hospital de Gandia sorprenden con 18 frases por la igualdad en un vídeo

Celebración más que especial del Día Internacional de la Mujer, de este 2020, en el hospital comarcal Francesc de Borja de Gandia. Trabajadores y trabajadoras del centro sanitario han participado en un vídeo en el que se reivindican hasta 18 frases para promocionar y consolidar la igualdad.

Hombres y mujeres han colaborado para sumar y trabajar en equipo en esta acción innovadora en la que se dicen estas frases:

- "Sóc dona i no accepte les coses que no puc canviar, però estic canviant les coses que no puc acceptar"

- "A les dones ens falta aprendre que ningú ens ha de donar poder, l'hem d'agafar nosaltres"

- "Diferent aspecte, mateix valor"

- "Fora el patriarcat, visca la igualtat"

- "La igualtat cap a la dona és progrés per a tots"

- "Qualsevol que siga la llibertat per la que lluitar, deu ser una llibertat basada en la igualtat"

- "No desitge que les dones tinguen poder sobre els homes, sino sobre elles mateixes"

- "No tinc por a les tempestes perquè estic aprenent a portar el meu propi vaixell"

- "El feminisme és una forma de viure individualment i de lluitar col·lectivament"

- "La igualtat és l'ànima de la llibertat; de fet, no hi ha llibertat sense ella"

- "Sóc dona i en tots els aspectes del món laboral les dones continuen siguen ciutadanes de segona"

- "No són els sexes superiors o inferiors l'un a l'altre; són distints"

- "Dona, confia en tu; tens superpoders"

- "Prou de parlar d'homes i dones, parlem de persones"

- "A paraules masclistes, oïdes violetes"

- "Apostem per l'educació per a que siga el principi del canvi"

- "Em sent orgullosa de ser forta i poderosa"

- "El génere està entre les orelles i no entre les cames"

Además también han realizado murales, que destacan a mujeres referentes en sanidad y ciencia, en el hospital de Gandia y en el centro de salud de Corea, y lo mismo en las pantallas de gestión de turnos de hospital y centros de salud de Corea y Beniopa.

En el área de Pediatría han colgado dos murales y los niños hospitalizados serán los encargados de pintar mandalas de mujeres a lo largo del día. Por otra parte también se ha repartido chapas conmemorativas para los trabajadores que quieran llevarlas.