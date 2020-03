Granada se viste de galas musicales para recibir a la Primavera

La capacidad musical incesante en nuestra ciudad no solo no para, si no que con la inminente llegada de la primavera, ésta se acrecenta y apenas deja respiro entre jornadas.

Durante este mes de Marzo vamos a poder disfrutar de una nueva edición de Al Oído, la cuarta ya, con un cartel compuesto en diferentes fechas por Anni B. Sweet junto a Molina Molina, "Astola y Ratón" y David Barrull.

Con motivo de la celebración de la Copa del Mundo de SBX en Sierra Nevada durante este fin de semana habrá sesiones de la mano de Don Gonzalo e Inmir el día 6 y el 7 jornada compuesta por Ladilla Rusa, JuanCar Supersubmarina DJ y Puto Amo DJ.

Visita muy especial de esa superbanda punk vestida con elegante traje indie que es León Benavente con todas las entradas vendidas desde hace tiempo o la venida de Amaro Ferreiro, creador de algunos de los temas que todos hemos coreado en los conciertos de Iván Ferreiro además de poseer una más que interesante carrera en solitario. Apartamentos Acapulco, Toulouse o Trepat serán otras de las bandas alternativas que harán parada en Granada.

Como esta es una agenda lo más abierta a todos los estilos, no podemos olvidar el Festival Internacional de Tango que tendrá lugar en diversas ubicaciones por nuestra ciudad o la incesante actividad urbana con Bad Gyal, La Zowi, Haze o Zetazen, una ardua labor que han ido desarrollando los promotores para que nuestra ciudad sea una parada obligada.

Así a grandes rasgos se puede esbozar este mes, incluir a todos sería una misión imposible, por lo que recomendamos que visitéis las distintas webs y RRSS, o mejor aún, id a a las salas y dejaros sorprender por ejemplo con la exquisita selección Serpiente Negra de Planta Baja o las Juke Joint de Lemon Rock.