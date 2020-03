La crisis del Coronavirus provoca la cancelación del 6,5% de las reservas hoteleras para marzo y abril

Las reservas hoteleras se han resentido levemente en la provincia de Huelva debido a la incertidumbre global del Coronavirus. Los hoteles han registrado un 6,5 por ciento de cancelaciones entre las reservas previstas para marzo y abril. Son datos extraídos de una encuesta realizada por el Círculo Empresarial de Turismo entre más de seis mil camas de toda la provincia. En Punta Umbría se mantiene el Festival Village de los jóvenes portugueses para finales de marzo, pero hoy mismo tendría que haber concluido otro congreso con 2.400 pernoctaciones que ha sido cancelado.

La patronal hotelera en Huelva está en permanente contacto con la la Confederación Española de Hoteles para evaluar los daños para el sector que está suponiendo la crisis del Coronavirus. Los campings no se están viendo afectados, pero sí los alojamientos hoteleros, las casas rurales y los apartamentos turísticos. Muchas de estas reservas no se han perdido y se están posponiendo meses más tarde. El secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba, cree que los datos no son relevantes, pero sí reflejan cierta incidencia en el sector.

El turista nacional es determinante para el negocio del sector en Huelva. En éste segmento la situación se vive con más normalidad. Si bien, las reservas anticipadas para Semana Santa y verano se han ralentizado en las últimas semanas. Es una situación comparable, en cualquier caso, similar a la que podría vivirse por cuestiones de adversidad meteorológica. En este contexto el sector tiene poco margen de maniobra y sólo le queda reforzar su trabajo.

El Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort mantiene las reservas por el Festival Village que se celebrará en la localidad del 28 de marzo al 3 de abril. Este año, eso sí, la cifra de participantes podría variar.

La parte negativa hasta ahora es que el hotel ha sufrido esta semana la cancelación de una convención de una empresas de equipamientos industriales. Éste hecho ha supuesto la pérdida de 2.400 pernoctaciones y unos ingresos importantes. El evento, de tres días, tendría que haber concluido hoy mismo. El hotel tenía reservadas 750 habitaciones. Otra reserva importante que se ha retrasado a finales de año es el congreso de una empresa farmaceútica que tenía reservadas 400 habitaciones durante cuatro días el próximo mes de mayo. En esta ocasión la organización no ha renunciado al desarrollo de la actividad sino que la ha pospuesto para finales de año.

La Cadena Barceló, que opera en todo el mundo, está aplicando en todos sus establecimientos un protocolo especial de limpieza para prevenir posibles enfermedades y contagios. El operativo se centra especialmente en la desinfección de los puntos de mayor contacto y la instalación de geles desinfectantes a la entrada de los restaurantes.

Es una crisis que por el momento está afectando con baja intensidad a las reservas hoteleras del establecimiento, aunque ya se han registrado cancelaciones importantes. Las instalaciones del Barceló en Punta Umbría mantienen, igualmente, las reservas para el programa de turismo senior de Austria que el año pasado llenó el hotel durante cuatro semanas consecutivas entre abril y mayo.