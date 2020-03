Una entidad financiera, condenada a pagar 17.000 euros a un cliente

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Jaén ha condenado a una entidad financiera de crédito rápido a devolver a un cliente 17.507,48 euros que le había cobrado de manera indebida al aplicarle intereses "usurarios". Curiosamente, la sentencia se deriva de una denuncia previa del banco contra el prestatario, al que exigía el pago de 8.911,42 euros.

El banco, según indica Europa Press, demandó a su cliente para reclamarle la deuda pendiente, pero la defensa del prestatario ha conseguido que el juez haya ordenado que expida un mandamiento de devolución a favor de la parte demandada por daños y perjuicios. En concreto, la cantidad asciende a 17.148,08 euros más los intereses legales.

En su resolución, el magistrado desestima íntegramente la demanda interpuesta por la entidad contra su cliente y declara la nulidad del contrato de la tarjeta de crédito que unía a las partes desde octubre de 1990. Además, a consecuencia de la presentación de una demanda reconvencional, ordena al banco que devuelva la cantidad cobrada que haya excedido al capital efectivamente prestado.

La entidad aplicó al demandado unos intereses del 26,82 por ciento. Al respecto, el juez apunta en la resolución "el hecho de que no se puedan declarar abusivos no conlleva que los mismos no puedan ser considerados nulos por usurarios".

Para el juez, la entidad financiera que concedió el crédito no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.