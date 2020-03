Rafael Hernando: "Soterrar el AVE en Lorca es un disparate"

Las palabras del portavoz del PP en el Senado, Rafael Hernando, no suelen dejar indiferente a nadie, y así ha ocurrido ahora a raíz de unas declaraciones a una televisión local de Almería sobre la llegada del AVE a esta ciudad y el soterramiento en Lorca.

Hernando asegura que ha planteado hasta en dos ocasiones al Ministro de Fomento José Luís Ábalos renunciar al soterramiento de la alta velocidad a su paso por el centro de Lorca para acelerar las obras y que el AVE pueda llegar a la capital almeriense cuanto antes.

"Le dije: nosotros vamos a apoyarte para que, si es necesario, no tenga que haber soterramiento en Lorca", señala el portavoz popular sobre esta cuestión y añade que según su punto de vista llevar a cabo una inversión de estas características es "un disparate".

Para ello se basa en la actividad sísmica que hay en la zona y en el hecho de que la línea atravesaría zonas de huerta: "Hay una cosa que es el interés general y para eso están las indemnizaciones".

Desde Lorca, no han tardado en llegar las reacciones. Las primeras, las de su propio partido, cuyo portavoz en el Ayuntamiento, Fulgencio Gil, dice que "no vamos a hacer caso de conversaciones de mesa de camilla y dimes y diretes". Gil insiste en que la postura del PP, tanto a nivel local, regional como nacional pasa por soterrar 3,6 kilómetros. "El AVE pasará soterrado y, si no, no pasará", añadía.

Fulgencio Gil era el alcalde de Lorca cuando en marzo de 2018 el entonces ministro de Fomento popular Íñigo de la Serna presentó en la ciudad el estudio para el soterramiento del AVE, que se quedaba en 2,5 kilómetros y fue aplaudido por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. La exigencia de 3,6 kilómetros en base a las objeciones planteadas por los técnicos del consistorio no se elevó a Fomento hasta noviembre de ese mismo año, ya con el PSOE en el Gobierno central.

El hoy alcalde de la ciudad, Diego José Mateos, ha criticado también las declaraciones del portavoz del PP en el Senado, que considera un "ataque" al proyecto de soterramiento en Lorca. "No queremos que se retrase el AVE, aunque queremos que se haga lo mejor posible, por eso nos preocupa las piedras en el camino que está poniendo el PP", según Mateos.

Mantiene que se va a seguir luchando "gobierne quien gobierne" para que la distancia del soterramiento sea la más amplia posible.