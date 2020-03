YOsoyELLA: Ayuda en Acción rinde homenaje a todas las mujeres que cada día luchan por la igualdad.

Con motivo del 8 de Marzo – Día Internacional de la Mujer y en el marco del 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Ayuda en Acción lanza la campaña #YOsoyELLA. “No somos una sociedad igualitaria y nuestro objetivo es que todas las personas asuman su rol en la lucha por la igualdad”, argumenta Fernando Mudarra, director general de la ONG. “Creemos que la forma más eficaz de lograrlo es consiguiendo que cada persona haga propia la reivindicación de que mujeres y hombres somos iguales y que defender los derechos de las mujeres es una responsabilidad compartida de toda la sociedad”, añade.

Los datos no dejan lugar a dudas. Actualmente, no hay ningún país en el mundo que garantice la igualdad real entre mujeres y hombres y millones de mujeres, jóvenes y niñas ven vulnerados sus derechos a diario. Ellas tienen un 4% más de probabilidades de vivir en situación de pobreza extrema y su riesgo de sufrir inseguridad alimentaria es un 10% mayor; acceden en menor medida a la educación, la salud y los espacios de toma de decisiones; y el 18% de las mujeres y niñas entre 15-49 años han sufrido violencia física y/o sexual.

#YOsoyELLA, mujeres inspiradoras que luchan por la igualdad

Epifanía, Esther, Luciana, Mª Carmen, Neehta, Sushmita o Yoni son mujeres reales. Todas han participado en los diferentes proyectos que desarrolla Ayuda en Acción. “Son mujeres que han sufrido vulneraciones de derechos y que han enfrentado toda clase de adversidades para ejercerlos”, comenta Mudarra. Con #YOsoyELLA, Ayuda en Acción les rinde homenaje e invita a la ciudadanía a visibilizar a los millones de mujeres, jóvenes y niñas que reivindican cada día la igualdad desde cualquier lugar del mundo.

Para esta campaña, la ONG ha contado con la colaboración de varios rostros conocidos del mundo del cine, el teatro, la moda o el periodismo que no han dudado en ponerse en la piel de estas mujeres inspiradoras para ser altavoces de sus historias de superación.

"La trata de niñas y mujeres no es un guion de cine. Es una realidad. A mí se me encoge el alma solo de pensar en cómo se negocia con sus vidas. El caso de Neehta tiene un final feliz, pero todavía hay cientos de miles de mujeres y niñas que viven diariamente un calvario. Por eso me sumo a esta campaña y soy socia de Ayuda en Acción. No miremos a otro lado. Necesitan nuestro apoyo", afirma la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo, imagen de la campaña #YOsoyELLA.

También han participado la empresaria y diseñadora Vicky Martín Berrocal; el actor y fotógrafo Víctor Clavijo; la periodista Rosa María Calaf; Noemí Galera, directora de la Academia de OT; y Goizalde Núñez, actriz de cine y teatro.

VER VÍDEO #YOsoyELLA

El compromiso de Ayuda en Acción con la igualdad

La contribución a la igualdad de género es uno de los ejes transversales de la intervención de Ayuda en Acción –además de la protección de la infancia– en los más de 20 países donde tiene presencia.

"Desde 1981, trabajamos junto a mujeres y niñas para romper el círculo vicioso de la exclusión y la falta de oportunidades; lo hacemos desde la reivindicación del pleno ejercicio de sus derechos, pero también desde el reconocimiento de su capacidad para ser motores de cambio”, concluye Fernando Mudarra.