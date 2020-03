Buenacasa: "No he hecho méritos para estar en Primera"

Sergio Buenacasa ha dejado atrás varios meses de continuas lesiones. El jugador, que vivió el playoff de ascenso a Primera con el Real Mallorca, salió cedido a la Ponferradina donde no tuvo suerte con las lesiones. Ahora espera tener oportunidades en el Málaga.

Un delantero acostumbrado a vivir del gol, sus 14 goles con el Barakaldo le hicieron saltar al fútbol profesional, no ha podido demostrarle a Vicente Moreno su potencial.

En una entrevista concedida a Ser Deportivos Baleares, el aragonés habla sobre su estancia en Mallorca, equipo que tiene sus derechos, y su cesión al Málaga.

"La verdad es que en el Mallorca no disfruté de opciones por el lastre de las lesiones que frenaron mi progreso. No he hecho méritos para estar en Primera División”

Te imaginas jugar en el Mallorca en Primera el año que viene: “Sé que estando bien puedo contar para Vicente Moreno”

“Mantengo muy buena relación con el Mallorca y aunque no estuviera vinculado al club por contrato les desearía lo mejor igualmente. Con quién más hablo es con Martin Valjent.”

