Preocupación por las asociaciones

El Grupo Municipal Socialista ha hecho pública su preocupación por la no prórroga de los convenios económicos que el Ayuntamiento tiene suscrito con distintas asociaciones de la villa.

Para el grupo mayoritario en la oposición “en el pleno de enero o febrero, el grupo de gobierno debería haber llevado a su aprobación la prórroga de los convenios para poder facilitar a estas asociaciones la petición del adelanto correspondiente”. En este sentido, recuerdan que es una obligación legal que, cuando el presupuesto está prorrogado, se aprueben los convenios en el pleno.

Se trata de una cuantía cercana a los 600.000 euros que se divide en cerca de 20 entidades que podrían no percibir sus subvenciones en este primer trimestre y que, hasta después de verano, verían como algunas de sus actividades no se pueden realizar. En este sentido, entidades como la Junta de Semana Santa o la Asociación Taurino Cultural “San Antolín” podría no percibir el dinero necesario antes de la Semana Santa y el “Toro de la Feria” lo que pondría en grave peligro la organización de ambos eventos que atraen a miles de visitantes a nuestra ciudad.

Tampoco podrían percibir sus subvenciones la Coral Voces Amigas, Círculo de Progreso o diferentes entidades educativas como la UNED o la Universidad de la Experiencia. La Fundación Museo de las Ferias, Asociación de Empresarios, Cámara de Comercio y FACUA, serán otros colectivos afectados.