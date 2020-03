Asier Santana: "Tenemos que ser solidarios en el trabajo y sacrificarnos"

El UCAM Murcia CF juega el domingo a domicilio ante el Badajoz. Un encuentro para continuar la racha tras ganar al Yeclano en casa y un rival que está reforzado: "Tenemos un reto bonito con un rival que nos gusta jugar, es un gran reto ganar a domicilio. Siempre cuesta con todos los cambios que han tenido, pero con el míster de ellos (Munitis) ya habrán interpretado los jugadores lo que quiere. Va a ser complicado, tenemos que ser solidarios en el trabajo y sacrificarnos", ha destacado el entrenador Asier Santana en rueda de prensa

Sobre el amplio abanico de opciones en el banquillo del técnico vasco, Asier ha dicho que "no hay nada decidido, hay algunas sesiones más por delante. Tenemos fortuna de decididir sobre varios jugadores, tenemos que ver cómo evolucionan los jugadores. En el ritmo que lleva el equipo tenemos que ser cautelosos. Tenemos opciones para decidir en el ataque, hay que ver qué nos pueden dar los jugadores. Tener esa competencia aumenta el nivel y eso buscamos, lo que nos dan en los entrenamientos. Podemos jugar también con dos puntas, pero no quiero dar pistas al rival".

Para finalizar, ha valorado la renovación de Javi Moreno hasta 2021: "La temporada de Javi es de resaltar, el club ha optado por renovarle y es un acierto por el nivel que tiene. Tenemos que estar satisfechos con esa decisión, aún quedan 11 partidos por delante y Javi demostrará el nivel que tiene", ha apostillado.

Javi moreno: "Estoy cerca de casa y muy contento de vestir esta camiseta"

El atacante universitario ha comparecido tras Asier Santana para mostrar su felicidad por la renovación: "Desde el primer momento lo hablé con mi agente cuando me dieron la oportunidad de seguir aquí. No me lo pensé y quería quedarme. Estoy cerca de casa y muy contento de vestir esta camiseta. Es verdad que en el primer tramo de la temporada no contaron mucho conmigo, pero yo sabía dónde venía. Sabía que tenía trabajar duro para conseguir un puesto en este equipo”.