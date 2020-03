A dinamización do comercio local pasa polo crecemento do tecido asociativo

O vacío do rural é un problema que vimos tratando nos últimos anos e que repercute sobre todo na economía dos concellos máis pequenos. Máis aínda coa proliferación dos grandes centros comerciais de de polígonos. Por iso é moi importante idear iniciativas que traten de potenciar, de dinamizar o comercio local.

Precisamente iso é o que están a facer dende hai anos en A Laracha ou en Carballo, co concurso de tapas e a feria de oportunidades respectivamente. Falamos co alcalde Manuel López Varela e co presidente do Centro Comercial Aberto carballés, Ricardo Pallas.