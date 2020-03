Denunciado en Palencia por pasear con un perro potencialmente peligroso con numerosas irregularidades

En la calle Medina del Campo de Palencia ha sido identificado y denunciado un hombre que paseaba un perro potencialmente peligroso cometiendo numerosas irregularidades, según la información que se recoge en el parte de sucesos difundido desde el Ayuntamiento de Palencia. La intervención policial tuvo lugar este jueves a las 14:50 horas. El animal carecía del bozal que debe llevar todo can considerado potencialmente peligroso.

En la intervención se confirmaban varias irregularidades más. El animal no está registrado en el censo municipal. Además, no ha sido sometido a los tratamientos sanitarios correspondientes, según confirma la misma fuente informativa. El portador del perro carece de la licencia administrativa correspondiente. El can tampoco tenía chip identificativo. Por último, y siempre según la información policial, el propietario carecía de seguro de responsabilidad.