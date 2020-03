El domingo es el Día de la Mujer. En esta jornada se leerán miles de manifiestos en todas las partes del planeta pidiendo la igualdad de derechos y de oportunidades entre los hombres y las mujeres. Una pena que una vez más andemos separados y divididos. Los partidismos, las ideologías, los ismos... impiden a nuestra sociedad celebrar este día unidos, aunque seamos distintos y plurales.

Feminismo, según el diccionario de la RAE, es el "principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre": ¿cómo no estar de acuerdo con ese principio?

Sin embargo, la realidad nos dice que estamos muy lejos de conseguir esa igualdad. El desempleo femenino, la desigualdad salarial, las mujeres asesinadas, los casos de violencia machista, los acosos que sufren muchas jóvenes, la falta de oportunidades... son algunos de los hechos que nos muestran esta desigualdad

Detrás de cada dato existe una historia de desigualdad, maltrato, vejación... Sí, parece un buen momento para dejar a un lado los partidismos e ideologías de todas las tenencias, y, desde ahí, apostar por la verdadera igualdad real entre el hombre y la mujer.

También en nuestra Iglesia nos tenemos que plantear el papel de la mujer en nuestra institución. El fin de semana pasado muchas mujeres creyentes se lanzaron a la calle en Madrid bajo el lema "hasta que la igualdad sea una costumbre" Quiero que su voz sea hoy la mía:

Queremos hacer visible nuestro trabajo incansable y gratuito. Las mujeres somos mayoría aplastante en el voluntariado, en las celebraciones religiosas, en catequesis, en pastoral, en la acción social con las personas más empobrecidas, en los movimientos eclesiales, en la enseñanza, en la vida religiosa...

Somos las manos y el corazón de la Iglesia, pero se nos niega la palabra, tener voz y voto, la toma de decisiones y el liderazgo en los ámbitos oportunos..

Hemos demostrado con creces que desarrollamos nuestro trabajo o voluntariado con creatividad y responsabilidad. Pero, habitualmente, solo se nos ofrecen tareas que aligeran el trabajo de los varones, manteniendo ellos la responsabilidad final. Hay una clara desproporción entre lo que damos a la Iglesia y lo que recibimos..

"¿Qué sería de la Iglesia y de las iglesias si dejáramos de hacer todos estos trabajos, porque estamos cansadas de la invisibilidad y de la injusticia?"

Trabajamos en la Iglesia, porque es nuestra comunidad de referencia para vivir el Evangelio. Seguiremos trabajando en ella para recuperar la comunidad de iguales que trajo Jesús.

Por último hoy me quiero acordar de tantas mujeres amigas que dan lo mejor de sí en sus trabajos y en sus hogares. Me acuerdo de tantas mujeres explotadas. Recuerdo a las mujeres que por hacer el mismo trabajo que los hombres cobran menos. Me acuerdo de tantas voluntarias que regalan lo mejor de sí, después de trabajar y cuidar a los suyos. Me acuerdo de tantas madres vejadas por hombres sin escrúpulos. Me acuerdo de mujeres que están abandonadas en residencias, sin que su familia vaya a visitarlas. Recuerdo a mujeres que no recuerdan quien son, pero que su corazón están llenos de recuerdos de amor hacia los demás.

Madres, amas de casa, trabajadoras, voluntarias, maestras, modelos, médicas, psicólogas... tienen tantos oficios. Hayan o no estudiado, su vida y su historia son el mejor modelo de referencia para todas las generaciones.