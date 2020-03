Piedra a piedra por la igualdad

Este jueves 5 de marzo, el IES Virgen de la Calle de Palencia ha llevado a cabo un acto reivindicativo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el que sumándose a la iniciativa Palen-Roc, se ha construido un sendero de piedras pintadas hacia la igualdad mientras se leían un manifiesto escrito por una alumna y otro escrito por una profesora.

Han sido los propios miembros de la comunidad educativa quienes han pintado y colocado las piedras a ambos lados del camino además de un gran número de personas ajenas al centro que han querido colaborar con tal iniciativa aportando sus piedras en un contenedor que se había colocado a tal efecto. Entre más de 400 piedras, están las maravillosas piedras pintadas por mujeres de la Residencia San Roque de Villalón de Campos, donde se incluye la de una anciana de 101 años totalmente entregada al Palen-Roc y al 8-M, según nos ha transmitido su terapeuta ocupacional.

El viernes, al finalizar la jornada escolar, se desmontará el camino y cada uno se llevará una piedra con la intención de "liberarlas" por Palencia el mismo domingo 8 de marzo, entrando así en el juego Palen-Roc y sumándose a las muchas reivindicaciones que se llevarán a cabo por la ciudad.

"Así que muy atentos y no os tropecéis con ninguna de las muchas piedras que rondarán por Palencia con frases como " no solo duelen los golpes", "a palabras machistas, oídos violetas", "nos queremos vivas", "no soy tu media naranja, soy naranja entera", "tod@s unid@s por la igualdad", etc", dicen desde el centro.

De este modo, el instituto se abre al entorno a la par que el entorno ha entrado en el centro, tejiendo lazos de unidad y colaboración mutua por una causa común: la lucha por conseguir los derechos de las mujeres.