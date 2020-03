Plataforma y Coordinadora animan a llenar las calles el 8M

La manifestación del 8 de Marzo contará este año con dos cabeceras. Una avalada por la Coordinadora 8M, que será no mixta y que saldrá a las 18 horas desde la Fuente de los Ilustres, por su parte la Plataforma 8M convoca a mujeres y hombres también a las seis de la tarde en la rotondo del edificio 'Las Palmeras'.

La marcha tendrá paradas en la Estatua del Labrador, en el Palacete de Gobierno de La Rioja "donde se hará un homenaje a las mujeres asesinadas por la violencia machista" y en el Ayuntamiento de Logroño, donde se finalizará con la lectura de un manifiesto.

Coordinadora

La Coordinadora 8M ha llamado hoy a todas las mujeres a manifestarse en Logroño este próximo domingo, bajo el lema 'Luchando molestamos. Solo muertas importamos'. Una movilización que organiza este colectivo, y al que se ha sumado la Plataforma 8M.

"El feminismo nunca deja de estar en las calles, pero volvemos de nuevo el 8M por una cantidad excesiva de razones. No quieren que se nos vea ni que se nos oiga, no quieren que hagamos ruido. Pero nada va a hacer que volvamos a casa, lo público también es nuestro, no vamos a permitir que se nos nieguen o limiten espacios", ha apuntado María Pérez.

En este sentido, ha lamentado que "nos venden por un puñado de votos y por una cuota de poder, sometiéndose a las exigencias del neofranquismo, pero no somos monedas de cambio".

"El patriarcado se combate con feminismo. Volvemos por todas, por las que no están, por los asesinos de nuestras hijas e hijos, porque nos violan y seguís dudando, porque hay chicos de 20 años que creen poder hacer lo que quieran con chicas de 15 y luego irse a su casa a jugar al parchís", ha añadido.

Plataforma

La Plataforma 8 de Marzo ha reivindicado este viernes en Logroño que "ya no hay punto de retorno y el feminismo es imparable" y ha invitado a toda la ciudadanía a participar en las diferentes actividades que se van a celebrar durante este fin de semana en la capital riojana para defender "la igualdad real y efectiva" entre hombres y mujeres.

Además, desde la Plataforma 8 de Marzo convocan a la ciudadanía a otra actividad que se realizará el sábado, 7 de marzo, a partir de las 19,00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Logroño.

Un lugar de encuentro para mujeres y hombres en el que habrá diferentes "espacios de hermandad" en el que "celebrar también que somos mujeres". Allí se darán voz a diferentes colectivos y habrá diferentes actuaciones musicales, entre otras iniciativas.