Loreto Pérez, positivo en coronavirus: "Lo peor es la histeria que a veces se ha desatado en mi entorno"

Loreto Pérez, 23 años y estudiante de la Facultad de Comunicación de Sevilla, ha sido uno de los últimos casos en dar positivo en coronavirus. La otra es una mujer de 37 años que, tras presentar una neumonía, está ingresada en el Virgen Macarena. Está estable y se investiga cómo pudo contagiarse.

Loreto ha contado en Hoy por Hoy Sevilla que viajó a Milán, Bérgamo y Verona entre los días 20 y 24 de febrero, con otras personas que no han dado positivo en los análisis: “Esto es como una ruleta rusa y me ha tocado a mí”.

Lo que se notó, días después de llegar de Italia, fue como "un día tonto, de esos que quieres tomarte un paracetamol”. De ahí ya pasó a hacerle la prueba porque su madre tiene asma y convive con los abuelos, todas personas de riesgo. Relata que ha vivido cierta histeria relativa al coronavirus: “Me han llamado incluso personas con las que he estado preguntando si el virus tenía algo que ver con una conjuntivitis o un esguince”.

Lo más complicado fue hacer la lista de personas con las que ha estado en contacto porque “al llamarlas y pedirle datos, se han asustado un poco”. Dice encontrarse muy bien físicamente, aunque si muy sorprendida por estar infectada por el virus: “Yo he sido de las que me he reído del coronavirus, pensando que era una cortina de humo para otras cosas”

La joven debe estar en cuarentena al menos hasta que, en dos análisis seguidos -se los hacen cada 24 horas-, de negativo en el virus. Su familia se encuentra bien, sin síntomas. Su aislamiento consiste en permanecer en su habitación y salir solo para ir al baño, con mascarilla y posterior limpieza con lejía de los sanitarios.

La Universidad ha pedido también que los estudiantes vigilen los síntomas que puedan desarrollar sin otras medidas de precaución, no como los cinco profesores de la facultad de Comunicación que han estado en contacto con ella y que sí permaneces aislados durante al menos dos semanas.

Además, la facultad está desinfectando todas sus instalaciones en las que ha estado la afectada. En el resto de las actividades programadas debe mantenerse la normalidad, según las autoridades sanitarias, que envían un mensaje de serenidad a la comunidad universitaria.