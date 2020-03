Las obras de As Avenidas se aplazan hasta septiembre

Las obras de reforma del paseo das Avenidas se aplazan hasta septiembre para no interferir en la celebración del Vigo SeaFeast y el Marisquiño.

Este año todavía no será posible ver recuperada la zona hundida en As Avenidas tras el accidente de O Marisquiño. Aunque el Puerto ya tiene uno de los proyectos de reforma, en tres semanas recibirá el otro y podría estar en tiempo y forma de licitar la obra, tras una reunión con los organizadores del Vigo Seafest y del festival de cultura urbana han decidido que por un mes y medio, (las obras podrían empezar en junio) esperarán a que se celebren los festivales para así no interferir en sus ubicaciones.

Una vez termine O Marisquiño se empezará una obra, que acondicionará la zona de madera del paseo, por una parte y la de piedra, por otra. Un proyecto que tendrá una inversión de cinco millones y medio de euros y tendrán una duración de unos 9 meses.

Mientras esto no suceda, se volverá a acotar de una manera estética y segura la zona hundida del accidente.