Víctor Fernández: "Si queremos puntuar en Málaga tendremos que dar el 100%"

El Real Zaragoza volverá el domingo a jugar el segundo partido consecutivo lejos de La Romareda. Después de empatar (2-2) contra el Racing, el equipo blanquillo visitará el domingo al Málaga en La Rosaleda. Un partido sobre el que el entrenador Víctor Fernández comentó en la previa que "es uno de los mejores partidos que se puede ver en la Segunda División".

Para ese encuentro, el preparador técnico tendrá la ausencia de Guti y está pendiente del estado físico de Igbekeme para configurar una alineación que será la trigesimo primera diferente puesto que todavía no ha repetido once en lo que va de temporada.

Además, Víctor Fernández podrá disponer de Luis Suárez después de superar sus molestias en el tobillo: "Es el que más posibilidades tiene de estar disponible, ayer entrenó con mejores sensaciones, le falta condición física, pero es un chico que soporta bastante bien el dolor".

De cara a lo del domingo, y sobre el rival, comentó que "el Málaga no pierde desde octubre, es uno de los mejores equipos de la categoría, con calidad y recursos". Añadiendo que "llevan muchas jorndas siendo el equipo menos goleado de la categoría. No da opciones al contrario, pero es un equipo que se le puede ganar".

Los blanquillos saldrán a jugar sabiendo el resultado de los rivales y directos algo que Víctor Fernández también quiso analizar diciendo que "si juegas más tarde que ellos pensarán que es un escenario donde el Real Zaragoza puede perder... ya veremos. Me gusta llegar en la situación que llegamos y es algo que no me distrae".

ÚLTIMO ENTRENAMIENTO EL SÁBADO

El equipo terminará mañana de preparar el duelo contra el Málaga en una sesión de trabajo que comenzará a las 10:30 horas para después conocer los 18 jugadores que se suban al AVE con destino a Málaga.