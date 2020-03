Investigan las cuentas del Almería de Alfonso García

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil investiga a antiguos directivos de la Unión Deportiva Almería por la presunta comisión de delitos societarios en la gestión económica del club. Las pesquisas afectan a la última etapa del empresario Alfonso García Gabarrón como dueño del equipo y pone el foco sobre las cuentas del club, incluidos los fondos obtenidos por patrocinios y transacciones de jugadores.

La UOPJ mantiene abierta la investigación en coordinación con el Juzgado de Instrucción número Tres de Almería, cuya titular, la magistrada Ana Belén Vico, ha decretado el secreto de sumario. Las diligencias comenzaron en el año 2016 y estudian, como poco, la administración de la Unión Deportiva Almería hasta la venta del club el pasado mes de agosto al multimillonario saudí Turki Al-Sheikh.





De la última directiva de Alfonso García Gabarrón solo se mantiene en puestos de relevancia el actual secretario general, Mariano Blanco, también incluido en el departamento jurídico, según el organigrama publicado en la web del equipo deportivo. Más aún, Blanco es actualmente el único español en un Consejo de Administración integrado por directivos de confianza del magnate Turki Al-Sheikh, con el consejero delegado Mohamed El Assy como cara visible de la propiedad.



Según fuentes del caso, la investigación comenzó supuestamente con la denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD) ante movimientos sospechosos en la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y desembocó en un complejo trabajo de la UOPJ centrado en la gestión económica de la UD Almería en el periodo citado.





Dicho de otro modo, las diligencias iniciadas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil no estarían orientadas hacia nuevo proyecto en el club rojiblanco sino a los años inmediatamente anteriores al cambio de manos.



Fuentes oficiales de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería han confirmado la existencia de diligencias sobre la anterior etapa del club deportivo, desde 2016. Los agentes del Instituto Armado ya han llamado a declarar en calidad de investigados a los exdirectivos, incluido el que fuera presidente Alfonso García Gabarrón.



Los ex mandatarios del club se presentaron en dependencias de la Guardia Civil, acompañados por sus respectivos abogados, hace “unas dos o tres semanas” para someterse a un interrogatorio sobre las cuentas del club de fútbol. No obstante, fuentes jurídicas apuntan a que se acogieron a su derecho a no declarar, a la espera de la decisión de la magistrada instructora sobre el secreto del sumario.

Se trata de un mecanismo muy común en asuntos penales donde los investigados carecen de datos suficientes para conocer los hechos concretos motivo de acusación y, por tanto, poder alegar en su defensa.



Alfonso García Gabarrón acordó la venta de la UD Almería a Turki bin Abdulmohsen bin Abdul Latif Al-Sheikh. La escritura de compraventa se firmó el pasado mes de agosto.