Ángeles Caso: "En el diccionario niño va antes que niña, lo del orden alfabético es mentira"

La periodista, escritora e historiadora Ángeles caso ha sido la protagonista del III Foro SER Mujer "El poder de la voz femenina" en un desayuno junto a autoridades y oyentes. Una cita en la que ha demandado una revisión de la historia para sacar a la luz el papel de la mujer a lo largo de los siglos.

Caso ha realizado un amplio repaso de la historia de la humanidad con ejemplos de cómo la figura femenina y sus aportaciones a la sociedad. Sistematicamente, dice, se ha relegado su papel en el el discurso histórico a la economía familiar, obviando y ocultando sus aportaciones en el ámbito laboral, el agrícola, el literario o el artístico.

Como ejemplo ha hablado de las cuevas prehistóricas, como las de Altamira o El Castillo, donde se ha demostrado que más del 50 por ciento de las pinturas rupestres fueron realizadas por mujeres. También, a preguntas de los asistentes, ha planteado la posibilidad de que muchas de las pinturas que se exponen en la principales pinacotecas del mundo, como El prado, aunque firmadas como hombres llevan detrás la mano de una mujer.

Uno de los momentos más comentados ha sido cuando se ha referido a sexismo y lenguaje. Considera que existe una desigualdad de base y pone de ejemplo el diccionario, estructurado por orden alfabético excepto con el género: si debería ir siembre la letra a primero, en este caso no pasa.

III Foro SER Mujer / Cadena SER

Sobre los movimientos sociales en torno al 8 de marzo, entiende que son necesarios mientras haya una sola mujer maltratada o una situación de desigualdad por el hecho de ser mujer. Además ha pedido a ciertas mujeres que enarbolan un discurso contra el feminismo empatía con las víctimas, recordándoles que aunque en su vida no hayan sufrido estas situaciones, no implica que no existan.

En esta misma línea, la directora del grupo de emisoras de SER Ciudad Real, Alicia Anaya, ha destacado la necesidad de seguir reivindicando en las calles y a través de este tipo foros la igualdad real, la eliminación de la violencia de género, conseguir romper los techos de cristal o una conciliación familiar equitativa. Recuerda que el movimiento feminista no es una lucha contra los hombres.

la consejera de igualdad, Blanca Fernández, echaba la vista atrás y aunque considera que se ha avanzado, todavía queda mucho camino por andar por lo que hay que seguir reivindicando frente a aquellas posturas negacionistas.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, hacía un llamamiento a los partidos políticos para que abandonen la demagogia y no utilicen la igualdad como arma arrojadiza, y apelaba a la acción conjunta de todos para seguir avanzando por una sociedad más justa.

Ana Rubiato, directora del área de negocio de Caixabank Ciudad Real, también señalaba la necesidad de implicación de las empresas, y ponía como ejemplo que el 33 por ciento de los componentes de la alta dirección de la entidad bancaria de la que forma parte, son mujeres.

El tercer Foro SER Mujer cuenta con la colaboración de Junta de Comunidades, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Ciudad Real, Cámara de Comercio y UCLM y se ha complementado con la emisión de un especial Hoy por Hoy CLM desde el IES Atenea de Ciudad Real, el único de la región que tiene el grado superior de técnico en promoción de igualdad de género , en el que además un grupo de mujeres rurales nos han contado qué les queda y qué necesitan para tener las mismas oportunidades que en otras zonas del país.

Por la tarde, en la sala NICE de Ciudad Real se desarrollará una jornada que desde el punto de vista más lúdico también girará en torno a la Igualdad con la participación de la conocida divulgadora científica Boticaria García. Habrá también 'micro abierto' con lectura de poemas, alegatos, canciones, monólogos en torno a la Igualdad, performance en torno a la igualdad. La jornada terminará con el concierto de la pianista Ana Tejado.