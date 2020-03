Liberbank Cuenca volverá a jugar las semifinales de la Copa del Rey

El Liberbank Cuenca jugará por segunda vez en su historia las semifinales de la Copa del Rey de Balonmano al vencer por 21-26 ante Anaitasuna en los cuartos de final en una Caja Mágica de Madrid que se disfrazó de Sargal por el apabullante dominio de la afición conquense. Un excelso Leo Maciel que rozó el 50 por ciento de paradas y un inspirado Natán Suárez, en la primera parte, fueron claves en la victoria Cuenca jugará ante Benidorm este sábado a las 18:30 horas por una plaza en la final.

Primera parte casi perfecta del equipo de Lidio Jiménez con una brillante dirección de juego de Natán Suárez, que demuestra porqué León se lo ha llevado a él, y con una defensa que impidió a los navarros jugar con comodidad y les provocó muchas pérdidas de balón. Sólo Krsmancic mantenía el tipo en Anaitasuna. Al descanso Cuenca se marchó con 4 goles de diferencia, 10-14.

En la segunda mitad Cuenca siguió muy cómodo, y encima entró en acción Leo Maciel echando el cerrojo a la portería, pero no acaba de matar el partido. El joven Cancio en la portería evitaba que el partido ya estuviese sentenciado. Mediada la segunda mitad Cuenca mantenía cinco goles de diferencia pero no atinaba con el estoque. Empezó a salir a relucir el cansancio y Anaitasuna agradecía la vida extra aunque tampoco atinaba a meter miedo de verdad. Los últimos cinco minutos acabaron plácidos para Cuenca que acabó ganando el partido y sellando el pase a las semifinales.