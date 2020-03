Djukic: "La calidad no es suficiente en el fútbol"

El entrenador del Sporting Miroslav Djukic justificó la ausencia en las convocatorias de jugadores como Borja López y Hernán Santana al asegurar que "la calidad no suficiente en el fútbol", sino que es "necesaria agresividad, colocación, contundencia y trabajo".

Djukic afirmó que no significa que estos jugadores no trabajasen, "sino que hay otros compañeros que lo hacen más", reiteró que no tiene "nada contra nadie" y que incluye a los que cumplen las cosas que pide y "sin eso no van a jugar".

"No pongo a los jugadores que me dice la dirección deportiva o el club, pongo a los que considero los mejores porque no soy idiota, no voy a pillarme los dedos. Mi familia vive de mi trabajo y soy yo el que se juega el pellejo", afirmó Djukic.

El técnico rojiblanco también negó haber formado una defensa solo con laterales en Ponferrada, ya que indicó que Cordero "tiene todas las características de central", a pesar de que el canterano ha jugado toda su vida como defensa izquierdo.

"Posiblemente me he encontrado a jugadores acomodados, gente que no contaba y eso produce cierta dejadez. No se puede vivir de la calidad sin trabajo, porque es muy difícil ganar partidos y eso se demuestra en el campo", argumentó antes de señalar: "El que no lo demuestre no va a jugar, porque el Sporting está por encima de todo".

Preguntado por la incapacidad del Sporting de remontar un resultado adverso, Djukic señaló que el 90 por ciento de los equipos de Segunda son "incapaces" de hacerlo y que los clubes que "se ponen por delante normalmente ganan los partidos".

"No hay muchos equipos capaces de generar el fútbol necesario para superar a un rival que se repliega", indicó Djukic, que considera que "hay que tener paciencia, calidad y dominar para poder remontar".

El técnico serbio mostró su preocupación por "la falta de gol de la gente de arriba", aunque cree que "hay gente de calidad, pero también es necesario ser mucho más productivos en el área contraria".

Sobre Las Palmas, destacó que "es un rival muy difícil que trata bien el balón y que le gusta tenerlo", pero para Djukic "hay que hacer valer el factor campo. Ante equipos con jugones hay que ser agresivos e incomodarles en todo el campo", concluyó.