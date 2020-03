Hicham tiene que parar por unas molestias musculares

Hicham no se entrenó en la mañana del viernes por unas molestias musculares, aunque el Club no ha dado ningún detalle sobre su ausencia. Sí dijo que "será sometido a pruebas". En cualquier caso Pellicer perderá, presumiblemente, para el cuentro ante el Real Zaragoza del domingo (16 h La Rosaleda) a uno de sus futbolistas más utilizados. No ha jugado más por el problema de las fichas de los canteranos. No está Hicham ni tampoco Boulahroud por lesión. Cristo también está lesionado, aunque este último lleva varios meses sin asomarse por las convocatorias del primer equipo.

Pellicer sí recuperará a Adrián, que no estuvo en Las Palmas en el partido anterior ya que tuvo que clumplir un partido de sanción. Hay dos futbolistas apercibidos, ya que cuentan con cuatro tarjetas amarillas, Pacheco y Sadiku.

En la mañana del sábado la plantilla volverá a entrenarse en La Rosaleda y a continuación Pellicer comparecerá para hablar de la previa del encuentro del domingo, donde podría debutar el último fichaje Aarón Ñíguez.

El Málaga - Zaragoza se celebrará el domingo a las 16 h en La Rosaleda y desde media hora antes lo podrán seguir en la Cadena SER Málaga en el 102.4 fm, sermalaga.es y app.