El Maccabi-Baskonia no se podrá jugar en la ciudad israelí

El partido Maccabi-Baskonia correspondiente a la jornada 29 de la fase regular de la Euroliga podría no jugarse en Israel. Se haría en un campo neutral por razones de seguridad sanitaria. El equipo vitoriano podría no ser autorizado para aterrizar en Israel la semana que viene debido a las ordenanzas impuestas por el Ministerio de Sanidad de ese país. El compromiso está previsto para el jueves 12 de marzo.

Euroliga sugiere la disputa del choque en territorio neutral y se sugieren las posibilidades de Serbia, Chipre o Grecia según comenta Moshe Barda en one.co.il. No sería la primera ocasión en la que esto ocurre ya que, hace unos años, un Panathinaikos-Baskonia se disputó en Nicosia porque los del trébol estaban sancionados por la competición oficial.

Otro choque que está en el aire es el Baskonia-Milán. No es que no se vaya a jugar sino que habrá que ver si se permite la entrada de público o no considerando que uno de los focos importantes del coronavirus es, precisamente, Milán y Lombardía. El club no expenderá localidades a los aficionados italianos pero sí permitirá, en principio, la entrada de aficionados locales.

Otra cosa es lo que diga el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Salud del Gobierno Vasco. Es un asunto que se afrontará la semana próxima con más conocimiento de causa. En Álava hay ahora 33 personas afectadas por la pandemia. Poder ver a Luis Scola queda en el aire a estas alturas de la película.