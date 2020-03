El coronavirus pone en jaque al sector turístico de la Costa Blanca de cara a Semana Santa

Los continuos positivos en la provincia del Covid-19, el coronavirus, ponen en jaque la actividad turística en Benidorm y la Costa Blanca de cara a Semana Santa, justo dentro de un mes.

Los hoteleros muestran su preocupación ante esta situación por las cancelaciones y el bajo ritmo de ventas, los gestores de los apartamentos turísticos confían en que no habrá consecuencias negativas para sus asociados aunque creen que se retrasará al máximo la decisión de ir de vacacaciones mientras que Turisme de la Generalitat apuesta por preservar la imagen de un destino turístico seguro.

Nuria Montes, secretaria general de HOSBEC asegura que "las anulaciones de reservas son absolutamente generalizadas, que marzo será un mes complicado y que hasta que no realicen la encuesta de ocupación no sabrán cual va a ser el impacto". Afirma que el mercado de convenciones y congresos "ha desaparecido de sus establecimientos "o queda muy poco".

Añade que la principal preocupación ahora mismo no son tanto las cancelaciones para estos próximos días o semanas, sino el frenazo en el ritmo de ventas para la temporada de verano, en todos los mercados. Aunque no tienen datos oficiales, Montes da por seguro que la Semana Santa de 2020 "no será la mejor de la historia en Benidorm y la Costa Blanca".

Desde HOSBEC confían en que "una cierta normalización de la situación en los próximos dias o semanas pueda reactivar este ritmo de reservas".

Por su parte, Miguel Ángel Sotillos, presidente de la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca, APTUR, admite que no tiene ninguna notificación por parte de sus asocaciados de incidencias especiales con respecto a la previsión de reservas de Semana Santa. De hecho, esperan tener una ocupación y unos precios similares a los del año pasado. Eso sí, también admiten que se ha producido alguna cancelación.

Añade Sotillos que sus principales clientes para Semana Santa son jóvenes y familias españolas que "reservan a última hora" por lo que entiende que ante esta situación la gente retrasará la fecha de decisión de salir de vacaciones.

Desde Turisme de la Generalitat Valenciana muestran también su preocupación, que es la del sector, y apuestan por preservar la imagen de un destino seguro confiable como la Comunitat y especialmente la Costa Blanca.

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, cree que "es el momento de introducir la idea de responsabilidad, prudencia, confianza, proporcionalidad y rigor, algo fundamental para afrontar esta situación" dice. Colomer asegura que seguirán trabajando de la mano junto con el sector, sobre todo, en materia de promoción.