Sanidad confirma un nuevo caso de coronavirus en Cantabria

La Consejería de Sanidad de Cantabria ha confirmado un nuevo caso de coronavirus, de una persona que se contagió en Madrid, a la que detectaron la afección en el País Vasco, y que está en aislamiento en su domicilio en la comunidad cántabra, que es donde reside, con lo que el total de positivos es de 12.



Esta persona que ha dado positivo llegó ya aislada a Cantabria, por lo que, según las autoridades sanitarias de la región, no hay posibilidad de que en esta comunidad haya propiciado más contagios. Tiene síntomas "muy leves", como los de un catarro común.

'Está muy bien de salud', ha asegurado la directora general de Salud Pública de Cantabria, Paloma Navas, junto al gerente de Valdecilla, Rafael Tejido. Ambos creen que no hay 'posibilidad' de que este nuevo positivo por coronavirus haya contagiado a nadie, más allá de su círculo cercano, personas a las que se están haciendo los estudios pertinentes.

Por otra parte, 22 sanitarios del servicio de Urgencias del Hospital de Valdecilla están siendo sometidos a un seguimiento, ya que estuvieron en contacto con una persona que fue a este centro por una infección respiratoria, que en ese momento no cumplía los requisitos para ser considerado sospechoso de coronavirus, pero que después dio positivo en Madrid.



Estos 22 sanitarios bajo vigilancia no tiene síntomas y 18 de ellos tienen la baja laboral. En el caso de los otros cuatro la baja no ha sido necesaria porque tuvieron poco contacto con el afectado de Madrid, según ha explicado el gerente de Valdecilla, Rafael Tejido, quien ha añadido que están "'perfectamente identificados y están todos muy bien, ya que únicamente uno de ellos presentaba síntomas leves, por lo que se realizó un estudio microbiológico que dio negativo". Además, al estar en observación y no aislados, pueden hacer "vida normal" en tanto que Valdecilla está "funcionando correctamente". "La situación está controlada", han garantizado.

Tejido y la directora general de Salud Pública de Cantabria, Paloma Navas, han recordado que todos los afectados en Cantabria son personas de un rango de edad medio, que ni hay menores, y que su sintomatología es leve.