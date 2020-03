Un nuevo caso de coronavirus en estudio en Vigo

La Consellería de Sanidad espera la confirmación de dos nuevos casos de coronavirus en la comunidad gallega, uno de ellos en Vigo, relacionado con el brote familiar que afecta a una mujer de 47 años, su pareja de 43 ,que en las últimas horas ha tenido que ser ingresado en la UCI con pronóstico reservado, y al hijo de ella, menor de edad.

Estos dos nuevos posibles diagnósticos se analizarán en el Centro Nacional de microbiología de Majadahonda donde se ratificarán las pruebas realizadas en Galicia. Desde la Consellería insisten en que el virus no está en la Comunidad y envían un mensaje de tranquilidad ya que , recuerda el conselleiro Jesús Vázquez Almuiña "nos encontramos en una fase de contención".

Además informan de que no existe riesgo de contagio en contactos que no sobrepasen los 15 minutos de duración y a menos de dos metros. Y recuerdan que las personas que están asintomáticas no contagian.