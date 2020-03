Otro empate (28-28)

El Balonmano Zamora Rutas del Vino ha empatado (28-28) en un partido en el que fue a remolque durante muchos minutos, en el que remontó y llegó a ganar de 3, y que finalizó con reparto de puntos con Sarriá.

El partido no pudo comenzar peor, con un parcial de 1-5, del que los de Leo Álvarez pudieron reponerse tan solo en parte. Los catalanes no se escaparon en el marcador, pero siempre fueron por delante hasta el descanso, al que se llegó con el resultado de 14-16

En la segunda parte, Sarriá volvió a escaparse de hasta cuatro goles, pero hubo reacción, hasta el punto de que, tras un parcial de 8-2, el equipo se situó tres goles arriba (25-22) a falta de 10 minutos. Todo parecía encarrilado, pero los rivales no se rindieron, y volvieron a igualar el encuentro. Y en igualdad se llegó al último minuto, con gol pistacho y empate del rival a falta de 20 segundos. Tiempo muerto zamorano, y jugada que acabó con falta con el reloj a cero. Jaime González intentó superar a barrera y portero (ver foto), pero no logró y el partido finalizó con un reparto de puntos que no permite poner tierra de por medio con el descenso.

Ramiro Martínez una vez más fue el máximo goleador, con 12 tantos, siendo Guille el segundo en ese apartado con 5. En los catalanes, los goles prácticamente los monopolizaron Pere Arnau (que repitió los 12 goles logrados una semana antes frente a Teucro) y Joan Portulas (que marcó 8).

Tras este empate, la sombra del descenso no acaba de alejarse de un equipo que, además de haber perdido desde la primera jornada a Octavio y poco después a Raúl Maide para toda la temporada, sigue sin contar con Dalmau, y ha perdido a Jortos por tiempo indefinido por temas laborales.

El próximo fin de semana, desplazamiento a Pontevedra para enfrentarse a un Atlético Novás que está en la zona tranquila de la tabla.