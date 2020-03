Domingo de lucha por la igualdad

El movimiento feminista vuelve a convocar a mujeres y hombres este próximo domingo, 8 de marzo, a salir a las calles para reclamar igualdad entre géneros. Por primera vez en lo que se está denominando cuarta ola del feminismo, el 8 de marzo es domingo, con lo que este año pierde algo de protagonismo la huelga laboral. Con todo, las desigualdades injustas entre hombres y mujeres siguen muy vigentes. En Radio Zaragoza, lo comprobamos cada semana en el espacio “Más vale maña”.

Sólo convocan huelga laboral en Aragón los sindicatos ISTA, CUT y SOA, pero no porque haya desaparecido, por ejemplo, la brecha de género salarial. Un estudio publicado recientemente por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, concluía que, en Aragón, las mujeres cobramos 5.594 euros menos que los hombres como media. Los sueldos de ellas tendrían que crecer un 33% más que los de ellos para ser iguales. Y las autónomas no se libran. por ejemplo, las del campo. Estrella Morata, responsable de Mujer de UAGA asegura que "en una explotación familiar es muy difícil hacer frente a dos cuotas de la seguridad social, y por tanto, si no se puedes solemos ser las mujeres las que dejamos de cotizar". Y no sólo es cuestión de dinero... Noelia Sánchez, agricultora en Valtorres, asegura que cuando empezó "estuve trabajando para unos vecinos me dijeron que cogiera la fruta por debajo porque a la escalera no me podía subir, a ver si me iba a caer".

Son muestras de machismo por considerar las capacidades de los cuerpos de las mujeres obligatoriamente diferentes a las de los hombres. En otras ocasiones, la visión patriarcal provoca perjuicios por hacer justo lo contrario: utilizar el cuerpo del hombre como modelo y aplicar conclusiones de estudios médicos automáticamente a las mujeres. Es algo sobre lo que nos ha hablado el profesor de Enfermería comunitaria I de la Universidad de Zaragoza, Ángel Gasch, que dice que "sabemos que los problemas de salud que suelen ser más frecuentes en mujeres, históricamente, han recibido menor investigación, y esto sigue siendo así".

La salud de las mujeres también corre peligro por culpa de otro efecto de una sociedad machista: la doble carga laboral, que provoca, por ejemplo, más accidentes in itinere entre las mujeres.

Violencia machista

En la cúspide de las actitudes machistas, los asesinatos. En "Más vale maña", escuchamos a la vicepresidenta de la Asociación de Supervivientes de Violencia Machista "Somos Más", Natalia Morlas, explicar el motivo por el cual en muchas ocasiones no hay denuncias previas, "cada mujer tiene su momento, un momento en el que algo cambia en nuestro interior y nos hace reaccionar y dar el paso a presentar una denuncia. Para cada mujer ese momento es diferente y lleva su proceso".