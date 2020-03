Carmen Calvo invita a llenar las calles el 8M en 'un día inmenso de trabajo no festivo'

Llamada a la participación y a volver a llenar las calles este 8M. La vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo ha pedido desde Ciudad Real a la ciudadanía, hombres y mujeres que se manifiesten en lo que ha definido como un "día de trabajo y de reivindicación", señalando que la batalla por la igualdad es el pilar fundamental de nuestra democracia.

La representante del Gobierno de España ha presidido en el Paraninfo Luis Arroyo del Campus de Ciudad Real, junto al presidente de la región, Emiliano García Page el acto institucional en el que se ha reconocido la trayectoria de 8 mujeres en distintas facetas y al que se han sumado más de un millar de personas -otras mil, no han podido asistir, a pesar de que se iban a desplazar hasta la capital manchega, por falta de capacidad-.

Emotivo acto en el que se ha destacado la trayectoria de 8 mujeres "imparables", ejemplares y valientes, por su compromiso con la igualdad.

Imagen del Paraninfo Luis Arroyo de la Facultad de Derecho de Ciudad Real / Junta Castilla La Mancha

Feminismo, como frente de batalla pacífico

La vicepresidenta ha pedido que se tomen las calles un año más dejando claro que el feminismo no está en contra de los hombres, sí contra las actitudes machistas y violentas, comportamientos contra los que hay que mantener un frente de batalla pacífico que no hay que abandonar. Carmen Calvo se ha congratulado de que en este movimiento internacionalista, se hayan sumado las jóvenes que también han vivido en sus pieles situaciones de desigualdad, recordando que "no nos olvidamos de las mujeres del resto del mundo, qué está pasando en África donde se mantiene la ablación del clítoris".

García Page: La igualdad es una planta que hay que regar

También el presidente de Castilla La Mancha ha pedido que no bajemos la guardia en torno a la igualdad, lamentando que alguno la utilicen para la confrontación. Poniendo como modelo a las mujeres reconocidas, ha señalado que la igualdad debemos cuidarla como una planta para que siga creciendo y no se marchite, el mérito es el camino, llamando la atención que puede ir marcha atrás.

Emiliano García Page, que se ha definido como feminista por justicia, ha subrayado con contundencia, que fue nuestra región la primera en Europa que aprobó una ley contra la violencia machista también ha tenido palabras de respeto a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, los primeros que acuden y atienden a las mujeres maltratadas.

Trayectorias de mujeres incansables e imparables

La periodista Ana Requena, en nombre de las galardonadas ha lanzado un mensaje muy claro también a los hombres presentes, que actúen más allá de lucir los lazos morados; que garanticen los derechos de las mujeres y que consoliden gobiernos paritarios.

El premio internacional ''Luisa de Medrano" ha recaído en Carlota Bustelo, la que fuera primera directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. También otra mujer histórica, a punto de cumplir los 93 años, la ciudadrealeña Bienvenida Pérez, ha recibido un emocionado aplauso con los asistentes en pie, durante el acto de reconocimientos, la que todavía es presidenta de las Amas de Casa de la provincia durante casi 50 años.

Bienvenida Pérez, durante la entrega del premio / Junta Castilla La Mancha

Junto a ellas, han sido distinguidas , Cortes Muñoz; Mónica García del Pino, Jimena Villegas, profesora en el Conservatorio; Inmaculada Haro y la periodista Ana Requena. Mujeres incansables y maravillosas que son un espejo para que sepamos que las barreras se pueden romper y se debe seguir trabajando ha dicho la consejera de Igualdad, Blanca Fernández.