La Deportiva sin ambición pierde ante el Tenerife

La Ponferradina regresa de vacio de su visita a Tenerife en un partido que estuvo más pediente de mantener la portería a cero que la de buscar llevarse la victoria, es más cuando más posibilidades tuvo el conjunto de Bolo ante el portal contrario fue tras recibir el gol pero ya era tarde para lograr sumar algo positivo.

En la primera mitad apenas la escuadra berciana puso en peligro el portal de Ortolá, la más clara acción fue para Nahuel que dispusó de una clara oportunidad para adelantar a su equipo en el marcador. Más tarde Omar la tuvo tras un centro de Nacho Gil pero el jugador canario remató de cabeza desviado, acababa la primera mitad como pretendía la Deportiva , control sobre el rival y del partido.

En la segunda mitad se mantuvo de salida la misma dinámica pero la Deportiva empezaba a mover su novedoso once , Bolo daba entrada a Yuri en lugar de Kaxe pero de nuevo fue el Tenerife el que apunto estuvo de marcar tras un remate de Joselu que despejó René cuando se cantaba el gol . La Deportiva pretendía tener más contundencia y así el segundo cambio fue el de Luis Valcarce por Nacho Gil pero tres minutos después fue el conjunto de Baraja el que se adelantaba en el marcador cuando Sipcic tras recibir un centro por la izquierda sorprendía a René con un remate de tacón aunque fue el VAR el que decidió finalmente que el jugador se encontraba en posición correcta.Bolo introducía a Asier Benito por Saúl Crespo una de las novedades en el once berciano aunque fue Luis Valcarce el que pudo conseguir el empate pero Ortolá evitaba el tanto con una gran intenvención , de ahí hasta el final era un querer y no poder para una Deportiva que se conformó con el empate desde el principio .

Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Alberto, Šipcic, Álex Muñoz; Nahuel (Bermejo, 60′), Aitor Sanz, Undabarrena (Javi Muñoz, 70′), Lasure; Joselu (Suso, 75′) y Dani Gómez.

Ponferradina: René; Son, Russo, Fran Manzanara, Trigueros, Ríos Reina; Omar Ramos, Saúl (Asier Benito, 78′), Óscar Sielva, Nacho Gil (Luis Valcarce, 75′); Kaxe (Yuri, 64′).

Gol : 1-0. Šipcic (m. 77)

Árbitro: González Esteban. Mostró tarjeta amarilla a Aitor Sanz (54′) y Bermejo (87′), por el Tenerife.

Estadio Heliodoro Rodríguez López. 9.392 espectadores.