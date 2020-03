Las alas de Encarna Anillo

Encarna Anillo (Cádiz, 1983) puede volar. Se ha enfundado un traje negro de dibujos y ribetes blancos y ocres que se expande como si fueran alas para viajar por el mundo, por sus países favoritos musicalmente. Se para en Brasil, se detiene en Perú, recala en Argentina, llega a Cuba. Y todo sin salir de Cádiz. Es una noche especial, histórica. Su primer concierto en El Pay Pay, el templo de la música gaditana. Donde se venera el talento. Y de donde ella sale flotando en un vuelo reivindicativo, comprometido y libre.

Encarna Anillo iba para bailaora. Pero fue su hermano José, un excelente cantaor, el que le dijo: "tú cantas". Y claro que cantó. Fue la primera cadena opresora que se quitó. La situaron como una promesa del flamenco, la garantía de la supervivencia del cante por Cádiz. Los mismos que la elogiaban le reprochaban cualquier desvío en el camino de la ortodoxia. Y se revolvió contra eso, se quitó etiquetas y fronteras, se empapó de América, se enamoró de un chileno, y su arte voló como vuelan los pájaros, porque nadie la puede encadenar ni sujetar.

De todo eso habló y cantó Encarna Anillo en El Pay Pay. "Estoy atacada", reconoció antes de empezar. Pero en seguida templó los nervios. Lo hizo con varias composiciones de su pareja y guitarrista, Andrés Hernández 'Pituquete' para el espectáculo y futuro disco Nací canción. Sonó Brasil con Palabra das estrelas. Hay en este trabajo otros ritmos, otras sensibilidades. "Los artistas tenemos el deber de dejar cosas hechas para los niños que vienen", explica mientras acaricia su barriga donde late el corazón de Santiago, que nacerá en pocas semanas. "El flamenco es un huerto pequeño para mí. Soy más que una flor y un mantón. La vida es más que ser de una manera", confiesa antes de cruzar el océano con su música.

Llega América. El impresionante A qué le llaman distancia del argentino Atahualpa Yupanqui. Unos valses peruanos, donde ella se crece a la manera de Óscar Avilés y Arturo Zambo. Vibrante el último a los secretos. Antes de hacer una pausa, rememora a La Niña de los Peines y su Canción del Olé. Enorme.

Anillo está acompañada por tres de los mejores músicos que habitan la provincia de Cádiz. El inconmensurable Jesús Lavilla da otro espectáculo de virtuosismo e infalibilidad al teclado, con la facilidad pasmosa que le otorga su apabullante humildad. Roberto Jaén, soniquete de primera clase, derrocha gracia de Cádiz a la percusión. Andrés Hernández Pituquete acompaña el vuelo de la artista a la guitarra, dejándose llevar con los ojos cerrados por las emociones de cada momento.

En la segunda parte se vuelve más introspectiva, más íntima, más intensa. Quizá se eche en falta alguna transición alegre, algún respiro festero. Canta el Ojalá, de Silvio Rodríguez. Unas bulerías recogidas de Ketama. Un tango argentino que ha grabado junto a Martirio. Se marca, a petición de su madre, dos coplas por derecho. Y sin embargo te quiero y Ojos verdes. "Yo siempre he tenido mucho respeto a la copla. De niña, me veía estrella como Juanito Reina. Pero nunca me he atrevido a cantarlas. Pero va siendo hora de que me atreva, ¿no?", espeta a un público entregado. Emociona con el bolero Si a veces hablo de ti. Y adapta a la forma de Adela la Chaqueta la ranchera de Manuel Alejandro Voy a perder la cabeza por tu amor.

Anillo agradece a Paloma García, dueña de El Pay Pay la oportunidad de ofrecer por primera vez un recital en este escenario. "Pocas cuidan su casa como ella", subraya la artista. Y Paloma le devuelve los elogios, le reconoce su exquisitez para mimar cada frase, por cuidar cada nota.

Cuando Encarna Anillo termina, ya es 8 de marzo. Y para entonces ella ya se ha marcado el mejor discurso que puede hacer una mujer artista en un día como este. Cantar lo que quiere. Hablar de lo que necesita. Viajar por el mundo. Quitarse todas las cadenas. Expandir sus alas y volar. Y qué bonito vuela Encarna Anillo.