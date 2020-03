Nuevo ridículo del Córdoba de Agné para tirar la pelea por la primera plaza (0-2)

El Córdoba volvió a mostrar su peor cara ante el Cartagena, para tirar por tierra sus opciones de pelear por la primera plaza del grupo. El equipo murciano pasó por encima de los blanquiverdes, que de nuevo se mostraron inoperantes, sin juego ni actitud para completar un nuevo ridículo ante su afición, que les pitó al final del partido.

Peor no se puede jugar. Sin desmarques y solo con balones al pie, es imposible. Este Córdoba carece de patrón de juego y concede goles en defensa inadmisibles. A pesar de que su entrenador no vio falta de actitud, la afición no lo consideró igual y pitó al equipo tras el encuentro. La deriva que lleva este Córdoba es preocupante y las jornadas siguen pasando sin que haya reacción.

Ante el Cartagena, solo hubo un equipo. Sencillamente, el cuadro local no existió y por momentos, desesperó a su hinchada. Jugando así, podría complicarse incluso la pelea por los cuatro primeros puestos, aunque lo cierto es que aún queda mucha liga.

Raúl Agné está más en el alero que nunca. La directiva podría dar un golpe de timón buscando la reacción del equipo y no se descarta la salida del entrenador. Su Córdoba no juega a nada desde hace meses, a pesar de las victorias agónicas ante Sevilla Atlético y Yeclano. Queda tiempo por delante, pero cada vez menos.