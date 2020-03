Todas a una contra la desigualdad y el machismo

Los cuidados familiares con nombre de mujer, el desempleo, la brecha salarial, la temporalidad de los contratos y el cortísimo número de cargos de responsabilidad en manos femeninas son realidades que han puesto de manifiesto mujeres de distintos ámbitos profesionales en el programa A Coruña opina, con motivo del 8M. En el mundo de la investigación, su presencia en organizaciones científicas y los reconocimientos obtenidos siguen estando muy por debajo que los conseguidos por hombres. Un ejemplo: sólo 6 mujeres en la Real Academia de la Ciencia. María Mayán, coordinadora del grupo de investigación CellCOM del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña: "En los premios científicos en general, los premios de mayor prestigio y mayor remuneración económica caen en los hombres".

La ruptura de estereotipos y roles es una reivindicación por la que luchan empresarias como María Caeiro, Consejera Delegada y vicepresidenta del Grupo Cairo de concesionarios de automóviles: "No es que sea machista el sector del automóvil, es que en los organismos empresariales y sociales, las mujeres siempre estamos de "vice-", de vocales; hay mujeres muy referentes que deberían estar de presidentas".

La desigualdad también tiene nombre de mujer agricultora y ganadera. En Galicia, ellas son titulares de más de la mitad de las granjas existentes. Sin embargo, reciben menos ayudas públicas que los hombres. Por una cuestión de derechos lingüísticos. María Ferreiro, dueña de una explotación ganadera en Teixeiro-Curtis, dice que las mujeres son titulares de un 52% de las granjas: "Sen embargo as axudas que percibimos son minoritarias en comparación coas granxas dos compañeiros homes".

En el deporte, las peores instalaciones y horarios son para las mujeres. También es mayor el número de pruebas que tienen que superar las deportistas, por una cuestión de género, según Elena Roca, entrenadora del CRAT de Rugby de A Coruña. Una falta de visibilización que se pone de manifiesto en otro ámbito: el audiovisual y cinematográfico. De las 173 películas españolas en el último año, sólo 31 han sido dirigidas por mujeres, según ha denunciado Inés Pintor, productora audiovisual y miembro de la Asociación de mujeres cineastas: "Cuando desde la creación de contenidos no hay mujeres, hay un tipo de imaginiarios que no se cambian". Resalta además el problema de que los productores no apuesten por realizadoras y audiovisuales.