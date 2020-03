Yolanda Díaz: "Lo de Verín puede convertirse en un Prestige para Feijoo"

En una entrevista en la Cadena Ser, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz se muestra convencida de habrá cambio en Galicia porque así lo quiere “la ciudadanía progresista” que está abochornada, por ejemplo, con lo que ocurre en la sanidad pública. “Tengo la percepción de que lo que ha pasado en Verín puede convertirse en un Prestige para Feijoo”, afirma Díaz sobre el cierre y la reapertura del paritorio en el hospital. En su opinión, el PP y el gobierno gallego no perciben esa situación “quizás por un exceso de años en el gobierno”.

Las discrepancias internas

Díaz reconoce discrepancias en el seno del gobierno central, “también hay diferencias dentro de cada una de las dos formaciones”, pero entiende que “eso es positivo” porque “somos diferentes músicos tocando una misma partitura”. Cree que esos roces entre ministerios no van a ir a más y los encuadra en la normalidad de la gestión del día a día. La ministra observa buen clima y unidad en el gobierno de Pedro Sánchez y está convencida de que la sociedad así lo percibe.

“La familia Couso merece una reparación” Yolanda Díaz se muestra contraria a la decisión de la Abogacía del Estado de presentar recurso contra el fallo de la Audiencia Nacional que contempla una indemnización económica para la familia de José Couso, cámara ferrolano asesinado en Irak en 2003. “He hablado con la familia de José Couso, se trata de un asunto que afecta a los derechos fundamentales y creo que debe ser reparada. En este caso, nosotros tenemos una posición diferente”, concluye.

Rechaza absolutamente que esas fricciones puedan perjudicar a la alternativa a Feijoo en la Xunta. “Lo he hablado con el presidente, Pedro Sánchez y los dos nos vamos a volcar en la campaña gallega porque, por primera vez, hay una posibilidad de derrotar a Feijoo. Me consta que todas las formaciones políticas vamos a estar de acuerdo en eso y se va a ver cómo somos capaces de ponernos de acuerdo, de la misma manera que lo hacemos a diario en el gobierno central”.

Sobre la precampaña de Galicia en Común, no comparte que esté teniendo un perfil bajo en las últimas semanas. Considera a Antón Gómez Reino un candidato “magnífico”.

Además cree que el cambio se dará a pesar de las encuestas que indican tendencias y con las que hay que tener “mucho cuidado”. A su favor analiza el último barómetro del CIS que recoge la confianza de los gallegos en que el gobierno de coalición pondrá fin a problemas en la educación, en la sanidad, en la dependencia o en el rural. La también diputada en el congreso por Galicia en Común explica que el ejecutivo central ha hecho en un mes más que el PP en once años.

Los efectos del coronavirus en el mundo laboral

Yolanda Díaz explica los motivos de la presentación de una guía por parte de su ministerio en la que se contemplan las posibles actuaciones a nivel laboral a consecuencia del impacto de la infección en la actividad económica.

Defiende que se trata de prever todos los supuestos confiando en que no se den los más graves o extremos que supondría “parar la producción porque lo pida la empresa o los trabajadores”. En cualquier caso, añade que “serán los técnicos los que determinarán los riesgos”. Su ministerio permanecerá atento también para que no se utilice la alarma por el coronavirus para acudir a ERES o ERTES que no tienen como causa la sanitaria.