Josu Uribe acabó el derbi en Chapín “muy satisfecho” con el trabajo de todos sus jugadores y no dudó en afirmar que a su juicio, “la victoria es justa, con once y con diez, hemos sido mejores a lo largo del partido, prácticamente no hemos sufrido nada y hemos sido mucho mejores que el rival”.

Con la expulsión de Edet y con ventaja por la mínima en el marcador, el partido se complicó, “ellos en ese momento tuvieron que hacer otro partido y eso no les vino bien, porque había que proponer, nosotros cambiamos el dibujo, pasamos a tres pivotes y dos delanteros, sacamos a Amin y a Antonio por dentro y eso a ellos les incomodó mucho en la media hora final”.

Preguntado por las quejas de Juan Carlos Gómez por la actuación arbitral dijo que no tenía nada que añadir, “nosotros nos hemos quedado con diez toda la segunda parte haciendo la mitad de faltas que el rival, yo no tengo nada con el árbitro, sólo que hubo más faltas de un color que de otro”.

A Uribe le encantó el ambiente en Chapín, “ya lo dije el viernes, hay que respetar a los que han querido seguir en el club y a los que han fundado otro. A mí me llaman para venir aquí, un club sano, limpio, bueno, que tiene una ilusión tremenda por pelear un 'play-off' y estamos a nueve partidos de conseguirlo, cada vez más cerca. Por lo demás, respeto máximo al otro club y al otro escudo”.