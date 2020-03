El ejemplo de que el deporte no entiende de género

Con "Las Chicas son guerreras" como banda sonora recibimos en el estudio de Radio Lugo a cuatro mujeres. Cuatro deportistas. Cuatro ejemplos de cómo el deporte no entiende de género. Ellas son, para muchas niñas, futuras mujeres, el espejo en el que mirarse.

Laura Aliaga, jugadora del Ensino, Antonia Iglesias, vicepresidenta del CV Emevé, Ana Romero, portera del Pescados Rubén Burela y Covi Regueiro, entrenadora del Friol B, son muy similares a la par que diferentes. Edades dispares, rolles muy heterogéneos en sus equipos, pero mujeres dedicadas al deporte.

Siguiendo el hilo musical, todas coinciden en lo mismo: "Tenemos que seguir siendo guerreras". Antonia lleva media vida dedicada al volleyball. No lo ha practicado nunca, pero poco a poco ha ido creciendo dentro del club y tomando resposablidades. "Las repsosbilidades no es cosa de hombres o de mujeres, Es cuestión de capacidades. Y las mujeres estamos completamente capacitadas para ocupar puestos de resposabilidad. El Emevé es un claro ejemplo", reflexiona.

Mientras asienten, cada una de las tertulianas da su visión al respeto. Covi es entrenadora de un grupo de jóvenes mujeres que buscan hacerse un hueco en el mundo del fútbol. "Fue muy complicado empezar en el fútbol. Llevo más de 20 años y al principio este deporte era concevido solo para los chicos", recuerda.

Igual e difiícil es econtrar una mujer al frente de un banquillo como poder vivir del deporte si no eres un hombre. En el caso del baloncesto, Aliaga explica que "aunque nos dan ayudas para compartir piso, comidas etc, no tenemos la vida solucionada como pueden tenerla los chicos de la Leb Oro. Porque ya no me quiero comparar con la ACB", añade que, "mientras juegas tienes que pensar en qué harás el día de mañana. Abrir un negocio, formarte de forma paralela para buscar trabajo...".

Las diferencias económicas entre la ACB y la Liga Endesa femenina son abismales. A pesar de ser la máxima categoría del baloncesto en España, los hombres manejan unas cifras que parecen inalcanzables para las féminas. Los mínimos en la ACB van de los 20.000 a los 70.000 euros anuales en función de los tramos de edad. Por su parte, las chicas ya ni tienen un mínimo al que agarrarse.

En fútbol sala la cosa todavía es más sangrante. No existen mínimos salariales y, exceptuando el Pescados Rubén Burela, todo un referente en materia de igualdad, dedicarte únio y exclusivamente al fútbol sala es imposible. " Me sorprendo cuándo hablo con compañeras de otros equipo, de mi misma Liga (Pirmera División), y no pueden vivir de esto. Me siento una provilegiada".

"Privilegiada". ¿Cual es el motivo por el que se siente así Ana Romero? Pues porque el Pescados Rubén Burela es el primer club de fútbol sala en realizar un convenio que protege los derechos de sus jugadoras. Un convenio en el que se cifra un salario mínimo, se protege a la jugadora ante una lesión e incluso se respeta y garantiza el derecho a baja maternal. No son, precisamente provilegios, si no derechos. Pero, lamentablemente, aún hay quien no los ampara.

Un ejemplo es el fútbol. Pese a poner en marcha una huelga, las mujeres futbolistas no consiguen que se respeten sus derechos. La Federación no cede y la lucha sigue en pie, pese a existir ya un preacuerdo.

Laura, Antonia, Ana y Covi quieren ser un "ejemplo" para todas esas niñas a las que se le dice "que prueben baile" en vez de fútbol fútbol sala, baloncesto, waterpolo... Ellas demuestran que los límites no existen, que el deporte no entiende de género y que las renacuajas de hoy son las deportistas del futuro. Que nadie las frene.