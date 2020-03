"Zapatillas de marca por 3 euros": mercadillos para poder sobrevivir a la miseria en la capital

Escucha el reportaje completo

Son mercadillos ilegales, mercadillos de pura supervivencia para el que compra y el que vende. Y se vende todo lo que puedan encontrar en la basura. Utensilios de cocina, ropa, zapatos, bolsos, una maleta, una brocha de maquillaje, o un desodorante que no convenció al que terminó tirándolo a la basura.

"Es simple necesidad" comenta un policía municipal que acaba de levantar uno de estos pequeños mercados, reducido a montones en la calle a penas 100 metros del Museo Reina Sofía de Madrid. "No son cosas robadas ni falsificadas, pero es un mercadillo ilegal porque no pueden vender en la calle, no tienen permiso".

Pero venden lo que encuentran, y lo seguirán haciendo porque hay alguien que solo puede comprar esto. Son las diez y media de la mañana. Eli y Ana están sentadas en la terraza de una cadena de comida rápida. No están consumiendo nada, simplemente hablan. Son amigas y habían quedado para dar una vuelta por el "mercadillo de Atocha". Antes de que llegara la policía, han tenido tiempo para comprar unas zapatillas por tres euros, "zapatillas de marca".

Saben a quién comprar y cuánto pueden pagar por lo que necesitan, en un momento complicado porque se han quedado sin trabajo. "Han despedido a mi jefa y ahora estoy buscando trabajo. Las paisanas nos damos la voz". Las dos llegaron hace años desde Colombia."Pero pagan miserias de sueldo, 300 o 400 euros como interna. Miseria".

En el suelo, ha quedado todo lo que no les ha dado tiempo a meter en el carro de la compra que les ayuda a mover la mercancía de un lado a otro de Madrid. Porque este no es el único lugar en el que colocan sus "puestos". Pero se muestran recelosos con quien se acerca para conocer qué han perdido esta mañana. En esta ocasión, la policía vigila de cerca los montones que han hecho empujando con el pie. Acaban de llegar los servicios de limpieza. Una batidora, sartenes usadas, zapatillas, o unas gafas de piscina de niño volverán a la basura y quién sabe si al mismo lugar del que acaba de salir.