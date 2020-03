Eva Hache: "Solo lloro dos días al año. El de la Lotería y el 8-M"

La actriz y cómica Eva Hache (Segovia, 1972) ha estado con nosotros en A vivir Madrid repasando su Madrid emocional, su carrera y su relación con el feminismo.

Nunca fue una niña graciosa o divertida. El humor llegó a su vida a través del teatro. "Fue en Madrid donde conocí a Isa Sobrino, nos hicimos uña y roña y nos montamos nostras mismas un espectáculo. Y ahí surgió el boom del monologuismo".

El hecho de haber sido la primera mujer en presentar un late night la convirtió en precursora del humor entre muchas mujeres, que hoy en día la tienen como referente. "Me da una importancia que nunca he pensado que tuviera el ser abanderada de algunas mujeres. Nunca ha sido un peso sobre mis hombros. Por circunstanicas he sido un adalid de la comedia para las mujeres, pero nunca me he sentido así".

Nace en Segovia y viene a la capital de España para hacer teatro, pero su sentimiento madrileño viene de antes. "Madrid siempre ha sido casa para mí. Porque mis abuelos vivian en Prosperidad. Vivíamos cerca de la sala Morasol, yo me enfadé mucho porque nadie me quería acompañar al concierto de Nina Hagen".

El feminismo es un movimiento que, dice, debería atraer a todo aquel con dos dedos de frente y que no tenga miedo. "Yo estoy aprendiendo mucho porque por nuestra generación somos machistas sin quererlo. Sigo cayendo en micromachismos debido a que el mundo todavía está manejado por hombres. Al hablar de feminismo de pronto hay muchos enemigos. Molesta hablar claramente del tema".

Nos ha confesado que va a ir a la manifestación de esta tarde. Un día que le marca mucho. "Solo lloro dos días al año. El día de la Lotería viendo a gente que necesita el dinero y el 8 de marzo".

Lleva muchos años viviendo en Malasaña y, a pesar de venir de un pueblo, se sintió acogida por la capital desde que llegó. "Es fácil encontrarse en Madrid. Es una ciudad muy grande pero muy sencilla. En los pueblos he aprendido mucho porque la gente tiene menos necesidad de trascender. Aquí como somos tantos queremos destacar".

El útlimo proyecto que ha llevado a cabo es crear su propio grupo de música. "Otra de las cosas de mi optimismo crónico. Ahora que trabajo un poco menos, hago una banda (música electrónica). Hemos creado una banda que se llama Vintache y hacemos canciones del siglo XX con música electrónica".