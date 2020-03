Segunda manifestación feminista por Murcia pidiendo la igualdad

Tras la multitudinaria protesta de la mañana, la de la tarde no ha sido menos. Miles de personas, mujeres y hombres, mayores y jóvenes, y colectivos como las trabajadoras del sexo o mujeres racializadas se han sumado a la protesta convocada or el Movimiento Feminista, que lejos de hablar de división, creen que la lucha feminista de este 8M no concluye con los actos de la mañana, sino con la lectura del manifiesto por la noche, tras la manifestación, como han venido haciendo en los últimos años.

Olvido Garrido asegura que este Movimiento Feminista pone por delante, sobre todo, a colectivos minoritarios y a mujeres con verdaderas historias de lucha, maltratadas, estigmatizadas socialmente e incomprendidas. Ellas, dice, van delante del feminismo blanco, el que lucha por acabar, por ejemplo, con el techo de cristal.

Los manifestantes reivindican igualdad y demandan que las mujeres puedan ejercer sus derechos de forma similar a los hombres, reivindicando con orgullo su feminismo, un movimiento que se hace más necesario que nunca.

La manifestación concluye con la lectura de un manifiesto.