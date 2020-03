Los bomberos de Palencia quedarán con una plantilla de 48 efectivos, "a todas luces insuficiente"

Os dejamos el manifiesto leído por el coordinador del Parque Municipal de Bomberos de Palencia, Javier Villena. Ha sido con motivo de la festividad de San Juan de Dios, patrono del cuerpo.

"Excelentísimo señor Alcalde, Excelentísimas e ilustrísimas Autoridades y representantes de las distintas administraciones, responsables de los distintos cuerpos de seguridad, bomberos, familiares, amigos…, buenos días. Primeramente, quisiera pedir disculpas por las molestias que se hayan podido producir por la modificación de horarios de esta fiesta que a última hora hemos tenido que realizar. Estoy seguro que contamos con la comprensión de todos, ya que son circunstancias que como es sabido, se escapan a nuestro control.

Estamos aquí hoy para celebrar nuestro patrón San Juan de Dios, el cual, como por todos es sabido dedicó su vida a los demás y entre sus numerosas obras y acciones resalta, y por ello nos representa, el socorro de los pacientes en el hospital Real de Granada, el cual se quemó por completo, esto ocurrió a mediados del siglo XVI. Mucho ha llovido desde entonces, sin embargo, el espíritu de ayuda y socorro a los más vulnerables es el ADN de nuestra profesión. Ésta, ya no está basada en actos impulsivos para socorrer a los demás, sino que, al tratarse de una profesión, nuestra obligación, nuestro sacrificio y nuestro fin se basa en la especialización, el esfuerzo diario y el compromiso con un trabajo, que es mucho más que una actividad, como todos los que formamos los servicios de emergencias sabemos.

La imagen que los ciudadanos tiene de nuestro servico es de fortaleza y seguridad. En cualquier situación comprometida, siempre alguien ha de guardar la calma y resolver dicha situación, y para este fin nos formamos y nos preparamos toda nuestra vida profesional, para transmitir a los habitantes de esta ciudad (y de la provincia) que, ante una circunstancia de peligro sea cual sea, nosotros acudiremos; no solo con la voluntad de hacerlo y de ayudar (que también), sino con una preparación y dedicación que garantiza que las probabilidades de éxito aumenten notablemente.

Nuestro entorno social y tecnológico exige de un servicio como este, una continua formación y reciclaje, y una continua adaptación de todos nosotros. Así, en el curso del año 2019, se han realizado un número considerable de horas formativas; lo cual redunda en beneficio del servicio, de nuestra capacidad en intervenciones tan complejas como los accidentes de tráfico, incendios de interior, rescate etc…en definitiva, en beneficio de la ayuda a las personas cuando la situación se pone difícil.

Concretando en este aspecto, se han realizado cursos de intervenciones en altura, de apertura de puertas y cerrajería, de incendio en espacios confinados, de accidentes de tráfico, de diseño e implantación de planes de autoprotección, de conducción, de reciclaje y capacitación de los denominados DEAS (desfibriladores) y un número considerable más que no voy a detenerme en indicar pero que suman más de 800 horas de formación realizada por esta plantilla, y dónde un porcentaje importante de ellas (y esto lo quisiera resaltar), han sido realizadas en su tiempo libre, sí, en su tiempo libre, lo que da una pista del compromiso de esta plantilla con su profesión. ……mi más sincero agradecimiento a ellos por seguir formándose.

Como decíamos, esta formación afecta positivamente a las intervenciones, las que, en el ejercicio del 2019, como la memoria recientemente publicada arroja, han sido un total de 1083 salidas, siendo 184 de ellas en la Provincia debido al acuerdo de colaboración que este ayuntamiento tiene subscrito con ella. Atendimos 36 incendios de vivienda, 28 de tipo industrial (18 de ellos en la provincia), incidentes de mobiliario urbano, accidentes de tráfico, saneados, riesgos eléctricos, rescates y un sinfín más de intervenciones, ya que nuestro trabajo va mucho más allá de apagar fuegos. Hemos tenido que hacer frente a diversos temporales y crecidas, los cuales ponen a prueba la organización y capacitación del servicio, ya que se nos plantean numerosas salidas al mismo tiempo y de diversa complejidad, demostrando la efectividad tanto en la previsión como en la actuación, en pos de la protección al ciudadano de Palencia.

Estos datos nos sirven para hacer valoraciones proyectivas, para fijarnos dónde aumenta la incidencia y así poder prevenir con mayor efectividad, y también para determinar dónde y cuáles son las causas que han conseguido reducir o aumentar la siniestralidad en otro tipo de intervenciones. Quisiera recordar que, en estas actuaciones, colaboran muchos otros servicios de emergencias y seguridad, desde aquí mi agradecimiento a todos ellos: Sanitarios, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal, con la que tan estrechamente trabajamos. Muchas gracias a todos.

Vivimos en una sociedad avanzada, y toda aquella que se precie de serlo, ha de realizar una apuesta decidida por el área de la prevención. La labor de intervención estaría completamente huérfana si no se complementa con ella, ya que el mayor triunfo para un profesional de emergencias no lo olvidemos es no intervenir, puesto que ello supone que ninguna persona está comprometida ni en peligro.

Este departamento, durante este ejercicio del 2019, ha realizado una labor de concienciación en la línea preventiva que mantiene con los centros educativos en 6ª de primaria, con más de 830 niños en 21 colegios, además de realizar formación con otro otros colectivos, impartiendo a trabajadores de distintos centros, nociones en seguridad y prevención, como San Juan de Dios, Carrechiquilla, Centro de Salud de los Jardinillos o Centro Penitenciario de Dueñas, consiguiendo una preparación de dichos colectivos para una mejor respuesta en caso de incidente. Se ha seguido realizando la campaña de seguridad y prevención en los hogares, colocando dispositivos de detección, además de realizarse distintos simulacros en distintos centros. Este departamento de prevención ha informado con respecto a su ámbito competencial, el de la seguridad e incendios en edificaciones y la accesibilidad, en un total de 719 actuaciones entre licencias de primera actividad, ambientales, cambios de titularidad, etc...Además se ha dado cobertura técnica a numerosos espectáculos desde este departamento junto con el área técnica de Protección Civil, y no quisiera pasar la oportunidad de agradecer a los voluntarios de esta asociación su desinteresada colaboración en todos estos espectáculos públicos así como en otras actividades su apoyo, gracias

Estos datos que aquí exponemos suponen un incremento, por diversos factores que no viene al caso, de nuestras intervenciones, y no se podrían haber realizado sin el sobresfuerzo de la plantilla. No es una frase hecha, ya que dicha plantilla esta mermada hasta el punto de ser 43 efectivos, un número que nos pone en una situación de hace más de 30 años y, sin embargo, y esto no lo podemos olvidar, o al menos yo quiero no hacerlo, todas las intervenciones son cubiertas de manera profesional y satisfactoria, además de la cobertura a la provincia, no caigamos en la tentación de pensar que por ello la plantilla es suficiente, nada más lejos de la realidad.

En el año 2019 se jubilaron 3 compañeros: Manuel Bartolomé, Miguel Ramos y Gregorio Guerra. Desde aquí os deseamos lo mejor en esta nueva etapa vital tan merecida. Además, otros 4 componentes, por cuestiones de movilidad dejaron de prestar servicio en este ayuntamiento. En el presente año y más concretamente en los próximos meses, otros dos compañeros más se jubilarán: Santiago Aguayo y Fernando Aguado, y que al igual que a los anteriores les deseo todo lo mejor después de tantos años interviniendo en un sinfín de situaciones.

7 nuevos efectivos se encuentran en proceso de selección, solamente a falta de un reconocimiento médico, si bien es cierto que, una vez pasado dicho proceso, estarán en periodo de prácticas y aun tendrán que superar el curso de formación para por fin acceder como funcionarios de carrera a este servicio, el cual os lo aseguro, cambiará sus vidas, pero para eso aún faltan algunos meses.

Todo este baile de jubilaciones e incorporaciones dejaran el servicio en breve con un personal de 48 efectivos, a todas luces insuficiente para su normal funcionamiento, repercutiendo directamente en la plantilla, en sus familias y en todo su entorno, porque no olvidemos que es sólo la voluntad por sacar adelante dicha situación la que mantiene a flote la efectividad del servicio, por lo que me gustaría transmitir desde aquí mi agradecimiento a todos ellos y ofrecer todo mi esfuerzo en la medida en que mi puesto me lo permita para corregir dicha situación.

Pero no todo son estrecheces y apuros, Desde mi reciente llegada a este puesto, que afronto con respeto y responsabilidad, he sido testigo que aun con todas las dificultades que se nos presentan, seguimos siendo un servicio puntero en nuestra comunidad. Gracias a la continuada apuesta de este ayuntamiento por nuestro servicio, se sigue en la medida que la ley nos permite ir cubriendo las plazas necesarias, desarrollar las promociones internas para que toda la cadena de mandos se asiente, aportando más estabilidad al cuerpo, invertir medios económicos en nuestro material y su mantenimiento. También recientemente se consiguió que se licitara en el año anterior el proyecto de obra y ejecución de la construcción de un nuevo Parque de Bomberos situado, como todos sabéis, en el actual recinto ferial, habiéndose ya presentado en el ayuntamiento, por la empresa a la que fue adjudicada dicho proyecto, terminado y en el plazo acordado. Esto nos llena de ilusión ya que supone un plan de futuro, tener las instalaciones adecuadas para poder ejercer nuestra profesión y que dichas instalaciones se adecuen a los tiempos siempre es un valor para nuestro servicio y por lo tanto para los ciudadanos

Todas estas circunstancias configuran un momento, el actual, el cual demanda compromiso, valentía y entrega, puesto que asistimos a cambios importantes, y no me cabe la menor duda que en pos de un servicio de futuro estaremos a la altura. Los ciudadanos, nos ven como sus guardianes, aquellos que cuando la “cosa se pone difícil” aparecemos y solucionamos la situación. Que estén seguros que nuestro esfuerzo diario va dirigido a ellos, a los habitantes de nuestra ciudad. Bomberos de Palencia, no cesemos en nuestro empeño por ser mejores profesionales ni olvidemos que nuestro buen hacer es el resultado que obtendrá la ciudad de Palencia. FELIZ FIESTA DEL PATRON"

En el acto el alcalde de Palencia se ha referido al futuro Parque de Bomberos que se va a construir en la capital en estos términos: "También seguimos inmersos en el proyecto del aún futuro parque municipal, una obra de gran magnitud, financiada con 4,5 millones de euros y un plazo de ejecución de, al menos, un año y medio y que como ya sabéis, estará ubicado en el recinto ferial".