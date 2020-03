200 mujeres de la Asamblea feminista 8M Segovia reclaman un feminismo para todo el mundo

La asamblea feminista 8M de Segovia ha convocado a 200 mujeres en la plaza de San Martín dentro de las actividades para celebrar hoy 8 de marzo el día Internacional de la Mujer.

En una actividad solo para mujeres, un desayuno con colectivos sociales, un espacio de micro abierto para que cada mujer pudiera expresar sus ideas y pensamientos a la hora de alcanzar la igualdad han sido el preludio a la lectura de un manifiesto leído por dos representantes de esta asamblea feminista “nos juntamos hoy para que el mundo entienda que nuestra dignidad y la de todas las mujeres se debe situar en el centro de la economía y de la política. Y porque cuando nos juntamos y salimos a una plaza a gritar y reivindicar, lo convertimos en un espacio de lucha, de revolución y de resistencia. No queremos seguir siendo manipuladas por una sociedad que nos impone un modelo de belleza insano y peligroso. No queremos que se nos considere objeto sexual, que se posee, se usa y se rompe hasta la muerte. Nos declaramos en rebeldía contra esta violencia que nos mata, nos anula y nos amordaza. Y lo hacemos por nosotras y por las (22 mujeres) que este año ya no pueden hacerlo”

Continuaban en el manifiesto asegurando que no puede haber un cambio social exitoso si no se acaba con la relación desigual de poder entre los géneros y que necesitan políticas que hagan compatible el trabajo con la vida. Además de reclamar una mayor visibilidad de la mujer rural el reconocimiento del trabajo fuera del hogar con la equiparación de salarios y una educación afectiva-sexual que destruya todo trato de poder en las relaciones y más medidas en cuanto a la seguridad habitacional de las mujeres y medidas medioambientales “exigimos también el desarrollo de políticas contra el cambio climático que haga sostenible la vida humana y la biodiversidad en el planeta. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, porque el feminismo es para todo el mundo” concluía la lectura.

A continuación se ponía en escena la coreografía “Un violador en tu camino” para cerrar la mañana con una comida con los alimentos que cada mujer ha llevado hasta esta reunión en la plaza de San Martín. Durante toda la mañana se ha podido disfrutar de una pequeña exposición de portadas de libros feministas.

Para esta tarde a las cuatro realizarán un taller de pancartas para acudir posteriormente a la manifestación que a las seis y media partirá de la plaza de la Universidad de Valladolid para subir por Coronel Rexach y bajar por la avenida Padre Claret y terminar en la plaza del Acueducto.