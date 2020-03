"Queríamos los tres puntos, pero nos vamos satisfechos"

El escenario no era el mejor, por estadísticas, pero el Celta logró un punto de oro en su visita a Getafe. "Sabíamos que iba a ser un partido muy trabado, muy complicado, que teníamos que jugar con mucha intensidad. Aquí sabemos que sólo el Barça, Madrid y Sevilla han ganado. No nos vamos contentos porque queríamos los 3 puntos, pero satisfechos del trabajo", aseguraba Óscar García Junyent en rueda de prensa.

El técnico celeste se felicitaba por dejar por tercer partido consecutivo la puerta a cero, "que es muyimportante ante un equipo con cuatro delanteros espectaculares", remarcaba. Al quedarse el Getafe con diez jugadores, Óscar quiso ir a por el partido metiendo en el campo a Pione Sisto en lugar de un Santi Mina al que veía con poco fuelle. "Sabíamos que Pione con el rival cansado podía darnos alguna acción para lograr marcar un gol", aseguraba, para después analizar la reacción de Mina con el público del Alfonso Pérez: "Hay que controlar mejor los nervios. No me gusta pero puedo entenderlo pero vas a muchas revoluciones... no ha sido nada grave, aunque hubiese preferido que no lo hubiese hecho", añadía.

Además, incidió en el cambio que está dando el equipo a la hora de dar la cara en los partidos más complicados. "Estoy contento de cómo estamos compitiendo. Este tipo de partidos, en la primera vuelta, lo hubiésemos perdido. La asuencia de Iago se nota a la hora de estar más clarividentes en tres cuartos de campo, que es lo que nos ha faltado hoy", aunque se declaraba contento con todos los jugadores que dispusieron de minutos en Getafe.

Un punto que le permite mantenerse al Celta un puesto por encima del descenso y mirando de cara a los equipos que están justo por delante. Pero para Óscar, el peligro de descender sigue ahí, porque el equipo sigue abajo, pero añadía que "esta es la línea a seguir, hemos sacado buenos resultados y en los próximos 11 partidos hay que competirlos al máximo".